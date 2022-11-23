Заказы на новогодние корпоративы все еще очень туманны

Подготовку к новогодним корпоративам работодатели по традиции начинают еще осенью, чтобы заранее выбрать лучшие площадки, программу и сэкономить на мероприятии. По данным «Авито», по России спрос на услуги организации новогодних праздников в этом году вырос более чем в 2 раза к прошлому году, а в Новосибирске — на 161%. Редакция Infopro.54 попросила участников новосибирского рынка оценить, какие тренды они наблюдают в преддверии Нового года.

Туманный декабрь

Залы для проведения корпоративов традиционно бронируются заранее. Это закономерно привело к увеличению спроса на аренду помещений для корпоративов: залов, лофтов, студий и банкетных комплексов. С 1 октября этого года, по данным «Авито», количество запросов на аренду площадок на «Авито» по всей стране увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 132%. В Новосибирске — примерно на этом же уровне.

Стоимость аренды в среднем по стране стартует от 1300 рублей в час, в Новосибирске — от 1200-1400 рублей. Цена сильно отличается в зависимости от площади помещения, его локации, оформления, количества посадочных мест и других факторов.

— У нас объем заказов примерно стабилен — последние 2 недели года, как обычно, расписаны за 2-3 месяца до Нового года. Единственное отличие этого года — постоянная ротация мероприятий. Такого раньше практически не было. Люди снимают бронь за 3-4 недели до даты проведения, но особенность этого года — на их место тут же приходят новые. Поэтому по каждой площадке свободных 2-3 даты, — отмечает Александр Бойко, основатель холдинга «Трансервис» (TS Group), девелопер единственного в Новосибирске пятизвездочного отеля Marriott (Grand Autograph), отеля Ramada Wyndham, а также элитного жилого комплекса «Жуковка». — В целом отмечу, что 25% новогодних заказов в этом году были отменены. В основном это произошло сразу после объявления мобилизации, буквально в течение недели. Но на сегодня, например, по Autograph свободны всего 2 площадки. Но звонки идут постоянно. Если ничего не случится неординарного, то заполнимся на 100%.

По поводу стабильности заказов с Бойко не согласен Даниил Прицкау, руководитель и совладелец ресторана New Mexico Grand Cafe, «Гриль и Бутыль».

— Не думаю, что на данный момент можно уже утверждать о какой-либо устойчивой тенденции. Кроме того, что неопределенности стало больше, заказывают поздней, больше отменяют, — рассказывает Прицкау.

Анна Сидевич, соучредитель и директор компании «Кейтеринг Анны Сидевич», также говорит о туманности предновогодних заказов.

— По моим наблюдениям, крупных мероприятий на площадках ресторанов, баров не будет, так как компании отменяют кооперативы. Будет много заказов в офисы, где люди станут собираться своим коллективом. Скорее всего, это будет еда и минимум развлекательных и праздничных программ, — говорит Анна Сидевич.

Как следует из опроса, опубликованного не минувшей неделе сервисом SuperJob, 24% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе 19% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане, 2% собираются отмечать Новый год с коллегами за городом. При этом в результатах исследования отмечается, что каждая девятая компания уже отказалась от корпоратива из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании решение о новогоднем корпоративе еще не принято.

По данным опроса ВЦИОМ (проводился в середине октября), каждый второй участник опроса полагает, что в этом году организациям стоит отказаться от их проведения (54%), 30% выступают за корпоративное празднование Нового года. У 16% опрошенных этот вопрос вызвал затруднения. Между тем к середине ноября стало известно, что власти нескольких городов России, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, решили отменить новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные средства направить на экипировку участников спецоперации и поддержку их семей.

Рост запроса на кейтеринг

Участники рынка, опрошенные редакцией, отметили сохранение интереса работодателей к кейтерингу. По данным аналитиков «Авито», спрос на услуги кейтеринга на новогодние корпоративы с начала октября вырос на 97%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по всей России. Анна Сидевич также отмечает рост количества заказов на кейтеринг для новогодних мероприятий в офисах.

— Запрос на кейтеринг значительно вырос, но это не совсем конек наших заведений, поэтому такие заказы мы принимаем крайне ограничено, — поясняет Александр Бойко.

Средний чек вырос

Еще одним трендом является рост среднего чека. По словам Александра Бойко, по сравнению с прошлым годом, он вырос примерно на 30-40%, что вполне сопоставимо со средним ростом цен на продукты на полках магазинов.

— Этот год для отрасли, пожалуй, будет лучше, чем прошлый, но точно говорить об этом пока рано — последние 3 года доказали, что планировать даже на неделю вперед — большой риск, — подчеркивает Бойко.

По данным «Авито», в среднем в Новосибирске стоимость банкета может начинаться от 500 рублей на человека. Анна Сидевич также говорит о росте чека по фуршету и банкетам.

— Если сравнивать январь-сентябрь 2022 года с предыдущими периодами, то февраль, март, апрель выдались провальными в сравнении с допандемийными годами. Но что касается лета, то выручка была выше 2019 и 2021 годов. Это опять же связано с тем, что выросли очень сильно цены на продукты и услуги. Мы старались минимально повышать их, но практически вдвое выросла цена на такое сырье, как рыба, морепродукты и сыры, — говорит Сидевич.

Эксперт отмечает, что рост среднего чека в 2022 году связан и с увеличением стоимости доставки, так как объем заказов в среднем сократился.

— Фактическое потребление, на мой взгляд, уменьшилось, но из-за увеличения цены продуктов, удорожания доставки средний чек увеличивается. Думаю, что в декабре этот тренд сохранится, — прогнозирует эксперт.

Новый год — он Новый год и есть

К Новому году также вырос спрос на услуги ведущих и праздничные программы. На платформе «Авито» с начала октября количество запросов на услуги ведущих корпоративов по всей стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло более чем в 4,5 раза (+384%) в Новосибирске спрос увеличился на 362%. В среднем по стране за свои услуги ведущие берут от 3000 рублей в час, и эта цена растет в зависимости от наполнения программы. В Новосибирске средняя цена составляет 2700 рублей в час.

— Что касается развлекательных программ, то здесь ответ один: Новый год — он Новый год и есть, и как-то экономить на нем русские люди не привыкли. Чем ближе к дате, тем сложнее наполнить мероприятие качественным контентом, — констатирует Александр Бойко.

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