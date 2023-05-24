Космонавтка Анна Кикина поучаствует в едином общегородском выпускном в Новосибирске

В едином общегородском выпускном в Новосибирске может принять участие космонавтка Анна Кикина. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Вице-мэр напомнила, что выпускной состоится 23 июня на Михайловской набережной.

— В это время к нам прилетит Анна Кикина, — сообщает вице-мэр. — Мероприятия с её участием начнутся ещё накануне, а 23 июня она посетит единый выпускной для того, чтобы рассказать нашим школьникам, которые самые первые и самые умные, как становиться ещё и космонавтом, как прорываться в космос. Если ты учишься в новосибирской школе, университете, тебе всё доступно.

Кроме того, как рассказывает Терешкова, знаменитая космонавт впоследствии поучаствует в «Олимпийской зарядке с чемпионами», приуроченной ко Дню города, который начнется 24 июня.

— Она сама как спортсменка хотела поучаствовать в таком спортивном утреннем мероприятии, — сообщает вице-мэр. — Новосибирск не только культурная столица, но ещё очень спортивный город. Люди любят заниматься спортом. Мы как раз за то, чтобы спорт стал нормой жизни.

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