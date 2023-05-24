К всеобщей забастовке учеников готовится гимназия №10 в Новосибирске

Родители, чьи дети учатся в гимназии №10 в центре Новосибирска, написали письмо (имеется в распоряжении редакции). Адресатами стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр образования региона Сергей Федорчук, глава департамента образования города Равиль Ахметгареев, и прокурор области Александр Бучман. Поводом для послания послужило сокращение в два раза часов английского языка в гимназии. По словам авторов письма, новый директор Ольга Голик сообщила, что приняла решение о сокращении учебных часов английского языка во всех классах с шести до трех часов в неделю. На это родители готовы ответить всеобщей стачкой.

— Новый директор заявила, что ей принято решение о сокращении учебных часов английского языка во всех классах с шести до трех часов, а также увеличение количества учеников, занимающихся в одной подгруппе за счет деления класса не на три, как есть сейчас и было ранее в гимназии, а на две подгруппы. По утверждению директора, углубленное изучение предмета должно осуществляться не за счет большего количества часов, выделяемых на изучение предмета, а за счет того, что одна тема должна изучаться не более одного урока, — сообщила редакции мама одного из учеников гимназии №10.

Родители считают, что такие решения директора приведут к развалу существующей уникальной эффективной системы обучения в гимназии и могут привести к увольнению высокопрофессиональных учителей (сокращение учебных часов на 50% и сокращение количество обучаемых групп на 30%), что неизбежно приведет к резкому ухудшению качества образовательных услуг и разрушению существующей системы обучения, — говорится в тексте письма.

На сайте гимназии № 10 написано, что учебное заведение реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные образовательные программы. Одна из традиций «Десятки» — углубленное изучение английского языка со второго класса. Сейчас родители в письме требуют отставки директора. В должность Ольга Голик вступила месяц назад, ее предшественница лишилась места из-за забастовки третьеклассников.

Родители говорят, что из-за сокращения учебных часов пострадают не только дети, которые углубленно изучают иностранный язык, но и педагоги. Лишним просто придется уволиться.

В своем письме родители, кроме увольнения директора, требуют сохранить методику изучения английского языка в гимназии.

— Основываясь на предыдущем опыте решения острых проблем, оставляем за собой право добиваться принятия конструктивных и эффективных решений по поставленным вопросам в отношении защиты прав наших детей любыми законными методами, в том числе забастовкой обучающихся, — заключают авторы письма.

Редакции Infopro54 Ольга Голик комментировать письмо родителей отказалась.

Стоит напомнить события месячной давности. В апреле этого года в гимназии №10 прогремел скандал. Один из третьих классов практически в полном составе не вышел на учебу. Уроки были сорваны не на день и не на два. Причиной стал конфликт одной из мам и учительницы. Остальные родители потребовали убрать ребенка конфликтующей мамы из класса. В учебном заведении сменился директор. Но лишь к середине мая, как сообщал НГС, удалось прийти к решению: в школе был создан новый класс, куда перевели всех бастующих детей. Отстояли родители и учительницу. Опыт решения школьных проблем оказался заразительным. Теперь готова к забастовке вся гимназия.

Спустя неделю после назначения на должность директора Ольга Голик выступила на общешкольной родительской конференции. И там руководитель рассказала, что ею принято решение о сокращении учебных часов английского языка на 50%.

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