В Новосибирске на День города изготовят рекордную порцию биточков из щуки

В рамках гастрономический фестиваль «Сибирская кухня» на Михайловской набережной в День город, 25 июня, его участники сделают самую большую в мире порцию биточков из сибирской щуки. По словам вице-мэра Анны Терешковой, блюдо может претендовать не только на рекорд по размеру, но и на статус сибирского кулинарного символа.

— Что, как не щука, является нашим сибирским блюдом, — говорит вице-мэр. —Будем стараться, чтобы попробовали как можно больше горожан вот такую нашу национальную сибирскую еду. Почему бы не сделать ещё один такой рекорд.

Напомним, что в рамках туристического форума гостеприимства «Дикоросы» эксперты отрасли НоReKa отмечали отсутствие у сибирских регионов собственной кулинарной идентичности. В частности, о «перекосе» в пользу общемировых гастрономических трендов говорил президент Федерации рестораторов и отельеров России «HoReCa Сибири» Игорь Бухаров. При этом, по мнению эксперта, зачастую рестораторы, особо не «заморачиваются» в части соответствия заявленных кулинарных брендов стране-«первоисточнику».

— У нас развиваются пиццерии, гамбургерные, — говорил Бухаров. — Молодёжь, которая сейчас это воспримет, будет ли она посетителем «Добрянки», будет ли брать традиционные вещи, которые для нас, людей старшего поколения, более понятны? С другой стороны, удобно написать «Итальянский ресторан». У вас шеф-повар — итальянец? Нет. С итальянцами кто-нибудь работал? Нет. А где вы взяли рецепты? В интернете посмотрели. И никто ничего не скажет. Местные скажут только если щи-борщи не так готовите.

Ранее редакция сообщала об итогах новогоднего гастрономического фестиваля.