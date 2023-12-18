Любопытная косуля застряла в заборе жилого дома под Новосибирском

В Куйбышеве Новосибирской области косуля застряла между железных прутьев в заборе одного из частных домов.

Копыто животного оказалось зажатым в решётке, оно металось в попытках вырваться из плена.

Лесную козочку увидели проезжавшие по улице люди, они остановились, чтобы помочь несчастной.

Однако, перепуганное животное рвануло вперед и еще больше застряло, на этот раз всем телом. Но местные жители помогли ему выбраться из западни и выпустили на волю.

О происшествии рассказал министр природы Евгений Шерстернин в своем Телеграм-канале.

― Белое сердце косули не остановилось, а ненадолго приостановилось между ребер забора. Ее вытащили, выпустили и проследили, чтобы с ней все было в порядке. Миграционная аритмия. Как видите, еды им хватает, ― сообщил чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, как косуля сдала нормы ГТО на стадионе в селе Усть-Тарка Новосибирской области.