Косуля навестила администрацию сельсовета под Новосибирском

В Купинском районе Новосибирской области косуля посетила Яркульский сельсовет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в сообществе «Мой район — Купинский» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно свидетельствам очевидцев, косуля была замечена неподалёку от административного здания сельского совета. Жители этой местности успели запечатлеть на фотокамеру это необычное явление.

В комментариях к постам с фотографиями косули местные жители в шутку предполагают, что животное пришло «пожаловаться» на неубранные от снега дороги.

Но не все люди так добры и заботливы по отношению к диким животным. Например, один из жителей Новосибирской области ранее убил косулю, которая застряла в заборе. Сотрудники инспекции поймали живодера на месте преступления.

Также не так давно дело браконьера, убившего три косули, было передано в суд в Новосибирской области. Он убил мохнатых в заказнике «Кирзинский».

Ранее редакция сообщала о том, что бегающую косулю заметили под Новосибирском.