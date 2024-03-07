«Боролось с судьбы приговором»: застрявшую в заборе косулю цинично убил житель Новосибирской области

Косуля забрела на подворье жителя Чулымского района Новосибирской области, но вернуться в лес живой уже не смогла. В попытке вырваться на волю животное застряло копытом в заборе. А когда прыгунье все же удалось освободиться из деревянной западни, ее настиг нож хозяина усадьбы. Инцидент произошел 1 марта.

Прибывшие на место инспекторы не успели спасти косулю, но успели поймать ее убийцу на месте преступления. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Теперь ему грозит уголовная ответственность и штраф.

— Маловероятно, что он застрянет в тюрьме, — прокомментировал ситуацию в своем Телеграм-канале министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

Сезон охоты в регионе закончился, поэтому сотрудники ведомства усиленно разбрасывают сено, проверяют кормушки и солонцы, патрулируют на снегоходах и дронах в охотничьих угодьях. После циничного убийства беззащитного животного Чулымский района взят инспекторами минприроды на особый контроль.

— Крайне неприятная ситуация — видно как животное боролось с судьбы приговором, как застряло в петле щели забора копытом, висело на верёвке длинной ноги, как последняя слабость не задушила упорство и не сожгла дыхание сопротивления. Веревка чудом порвалась, но браконьер сразу нашел животному другую смертельную участь, — добавил Евгений Шестернин.

Ранее редакция сообщала о том, что косуля прискакала в музыкальную школу в центре Куйбышева Новосибирской области.