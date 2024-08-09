Бегающую косулю заметили под Новосибирском

Жители города Обь увидели косулю. Она была замечена на территории МКУ «Городское Хозяйство» и затем убежала в сторону парка «Геофизик». Также косулю видели у детского сада.

Местные жители шутят, что косуля готовится к дню физкультурника.

Интересно, что это не первый случай, когда косулю замечают в районе Оби. Ранее её чуть не сбил автомобиль.

Напомним, что за последние полгода в Новосибирской области водители сбили более 70 животных. Среди них было 33 косули и 38 лосей. Большинство аварий произошло в Болотнинском, Коченевском, Новосибирском, Ордынском и Тогучинском районах.



Ранее редакция сообщала о том, что пропавший полгода назад кот-бродяга вернулся к хозяйке в село под Новосибирском.