Бегающую косулю заметили под Новосибирском

Жители города Обь увидели косулю. Она была замечена на территории МКУ «Городское Хозяйство» и затем убежала в сторону парка «Геофизик». Также косулю видели у детского сада.
Местные жители шутят, что косуля готовится к дню физкультурника.
Интересно, что это не первый случай, когда косулю замечают в районе Оби. Ранее её чуть не сбил автомобиль.
Напомним, что за последние полгода в Новосибирской области водители сбили более 70 животных. Среди них было 33 косули и 38 лосей. Большинство аварий произошло в Болотнинском, Коченевском, Новосибирском, Ордынском и Тогучинском районах.
Ранее редакция сообщала о том, что пропавший полгода назад кот-бродяга вернулся к хозяйке в село под Новосибирском.
Источник фото и видео: Антонина Антонина в Вконтакте.
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