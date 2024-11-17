Роспотребнадзор Новосибирской области проверил сладости

В первом полугодии 2024 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области провели тщательную проверку качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий. В ходе проверки было исследовано 380 образцов продукции.
В рамках санитарно-химического анализа было исследовано 62 образца, а в рамках физико-химического анализа — 89.
При микробиологическом анализе было исследовано 229 экземпляров, и в некоторых случаях они не отвечали санитарным требованиям.
В ходе проверки были выявлены несоответствия гигиеническим нормам. К производителям и поставщикам товаров были применены меры.
Роспотребнадзор рекомендует потребителям внимательно изучать маркировку продукции перед покупкой. На упаковке должны быть указаны наименование и адрес производителя, масса, состав, пищевая ценность, дата изготовления, срок и условия хранения, а также информация о соответствии продукта требованиям стандартов.
Ранее редакция сообщала о том, что кондитеры недовольны качеством сливочного масла.
Источник фото: Freepik / Автор — azerbaijan_stockers
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