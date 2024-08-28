Кот-ветеран выжил, упав с пятого этажа на козырек балкона в Новосибирске

28 августа сотрудники МАСС пришли на помощь 13-летнему коту, который упал с пятого этажа на козырёк балкона третьего этажа.
Хозяйка кота, следуя рекомендациям дежурного, попыталась самостоятельно помочь своему питомцу. Однако кот был сильно напуган и не смог воспользоваться предложенными вспомогательными средствами.
Тогда за дело взялись профессионалы. Сначала они попытались вызволить кота из беды с помощью сачка, но кот избежал «ловушки». Используя альпинистское снаряжение, было решено забрать кота голыми руками. Именно при таком подходе кот с полным доверием пошёл на контакт.
Хозяйка питомца выразила благодарность спасателям и службе в целом за то, что они не остались равнодушными к её беде. Она также рассказала, что кот — это память о её погибшем супруге.
– Для меня кот — это член семьи, – говорит владелица четвероногого.
Спасатели напоминают, что важно не оставлять окна открытыми без москитной сетки, если в доме есть животные.
Ранее редакция сообщала о том, что пропавший полгода назад кот-бродяга вернулся к хозяйке в село под Новосибирском.
Источник фото: Спасатели МАСС
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