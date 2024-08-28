Суд Новосибирска оштрафовал водителя Infiniti без прав и номеров на 30 тысяч рублей

Мировой суд оштрафовал водителя Infiniti за неуплату предыдущего штрафа.
― Мировой судья 3-го судебного участка Дзержинского судебного района рассмотрел дело об административном правонарушении по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» в отношении Эльдара Л., ― сообщает Судебный департамент Новосибирской области.
В ходе заседания было установлено, что в марте 2024 года Эльдара привлекли к ответственности за управлением транспортным средством без водительского удостоверения. Ему назначили штраф в сумме 15 тысяч рублей, но он не спешил его оплачивать.
Более того, мужчина продолжил разъезжать по городу на своей иномарке без госномеров и провоцировать конфликты на дороге.
О злостном нарушителе стало известно благодаря подписчикам паблика АСТ54. Они опубликовали в сети видео с Infiniti, который несется по встречной полосе. Такую картину наблюдали на нескольких улицах.
После общественного резонанса инспекторы ГАИ установили личность водителя и снова привлекли его к ответственности. Нарушителю выписали еще несколько штрафов. Но за неуплату первого ему придется раскошелиться уже на 30 тысяч рублей.
Источник фото: АСТ54.
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