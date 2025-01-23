Козероги возглавили рейтинг вкладчиков

ВТБ провел исследование финансовых привычек людей, родившихся под разными знаками зодиака, в 2024 году. Козероги стали лидерами среди вкладчиков, Стрельцы проявили наибольшую экономность, Раки чаще других используют перевод денег, Львы получили максимальный кешбэк, а Близнецы стали самыми активными в цифровом пространстве.

Вклады

Клиенты, рожденные под знаком Козерога, проявили лучшие качества в сбережениях – их средний депозит составил 798,5 тыс. рублей. В тройке самых активных вкладчиков также оказались Водолеи (765 тыс. рублей) и Девы (762 тыс. рублей). Низкие показатели депозитов зафиксированы у Стрельцов (749 тыс. рублей) и Скорпионов (750 тыс.).

Кредиты

В сфере потребительских кредитов лидируют Близнецы и Раки, за которыми следуют Стрельцы и Овны. Девы имеют самый высокий средний размер кредита наличными (447 тыс. рублей), тогда как у Овнов он равен 433 тыс.

Траты

По количеству операций с карточками на первом месте Близнецы и Львы, тогда как Скорпионы, Рыбы и Стрельцы проявляют меньшую активность. Больше всего кредитных карт оформляют Близнецы, Львы и Раки, при этом женщины делают это чаще, чем мужчины. Наименьшее использование кредиток наблюдается у Стрельцов и Скорпионов.

Переводы денег

По России Раки чаще всего совершают денежные переводы, увеличивая их число на 20%. Наряду с этим, Стрельцы и Козероги отправляют меньше всего средств. Средняя сумма перечислений у мужчин на 46% выше, чем у женщин — 9,5 тысяч рублей против 6,5 тысяч.

Кешбэк

С введением обновленной программы лояльности в мае, когда банк начал возвращать кешбэк в рублях, Львам и Близнецам удалось получить наибольшие суммы возврата за свои покупки. Стрельцы и Рыбы остались с наименьшими выплатами кешбэка, их результаты отстают от лидеров примерно на 20%.

Доставка

В прошлом году наблюдался резкий рост спроса на доставку банковских услуг. Близнецы и Львы чаще всего запрашивали выездных менеджеров, составив по 9% от всех доставок банка в 2024 году. Редко обращались за доставкой Рыбы, Скорпионы и Стрельцы — по 8% от всех выездов мобильных менеджеров.

Онлайн-обслуживание

Среди клиентов онлайн-банка наибольшее число составляют Близнецы (9%). На втором месте Раки (8,8%), замыкают тройку Львы и Тельцы (по 8,7%). Раки используют приложение более активно, тогда как Козероги делают это реже всех.