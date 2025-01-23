В 300 км от Новосибирска планируют построить атомную электростанцию

В Сибири планируется активное развитие атомной энергетики, о чём рассказал Алексей Хлебов, генеральный директор филиала системного оператора «Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Сибири».

По его словам, в настоящее время в России функционируют одиннадцать атомных электростанций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию, расположенную в городе Певек Чукотского автономного округа. В настоящее время ведётся обсуждение возможности строительства блоков АЭС малой мощности на севере Красноярского края, в частности в Норильске.

— Я думаю, это очень интересное решение, с учетом больших планов по развитию углеводородной базы самого Таймыра, а там гигантские запасы углеводорода, там требуются мощности гораздо, гораздо большие. [Блоки малой мощности] пока будут изолированно работать от таймырской энергосистемы, — отметил Алексей Хлебов.

В городе Северск Томской области планируется построить АЭС мощностью 2500 МВт. В настоящее время рассматриваются варианты возведения только двух блоков на этой территории. Эта АЭС будет находиться в 283 км от Новосибирска. Также рассматривается возможность строительства станции аналогичной мощности в Иркутской области.

Хлебов отметил, что решение о строительстве первых двух блоков в Северске уже принято. Оно зафиксировано в генеральной схеме развития до 2042 года. Ожидается, что первый блок этой станции будет введён в эксплуатацию в конце 30-х годов, а первый блок станции в Иркутской области — на два года позже.

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