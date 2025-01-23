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Мобильная снегоплавильная станция начала работать в скверах Новосибирска

  • 23/01/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Мэр Новосибирска сообщил о мобильной снегоплавильной станции в скверах
Такой подход значительно упрощает процесс утилизации снега, при этом не нанося вреда окружающей среде.

В Новосибирске специалисты Горзеленхоза провели техническое тестирование мобильной снегоплавильной станции.

Как сообщил глава города Максим Кудрявцев, станция является эффективным инструментом для утилизации снега с городских скверов. Оборудование способно перерабатывать до 100 кубических метров снега в час, при этом станцию легко перемещать, и она полностью соответствует всем требованиям безопасности.

— Основное преимущество установки заключается в том, что снег не нужно вывозить на удалённые площадки для складирования. В бункере станции он очищается от случайного мусора, после чего утилизируется через сеть ливневой канализации, — уточняет градоначальник.

Такой подход значительно упрощает процесс утилизации снега, не нанося вреда окружающей среде, заявили в мэрии.

Напомним, в Новосибирске работает стационарная снегоплавильная станция на улице Широкая в рамках концессионного соглашения. В ноябре 2024 года седьмой арбитражный апелляционный суд постановил отказать прокуратуре  в иске о признании незаконной сделки по продаже снегоплавильной станции в Октябрьском районе Новосибирска на ул Федосеева частной фирме ООО «Строй-Сервис». В середине декабря СКР возбудил уголовное дело по станции повторно.  Его взял на контроль Александр Бастрыкин.

Ранее редакция сообщала о том, что концессию по снегоплавильной станции проверили в Новосибирске. Она должна перерабатывать до 400 тысяч кубометров снега в год.

Источник фото: пресс-службы мэрии Новосибирска 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : снегоплавильная станция скверы


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