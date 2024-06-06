Кожаные трусы Бузовой не увидят зрители на концерте в Новосибирске

Скандал из-за слишком откровенного наряда эпатажной артистки во время шоу в Уфе поставил под угрозу ее приезд в другие города.

Общественники Новосибирске, узнав, что Бузова готовится выступить в этом городе в День России, стали массово жаловаться в администрацию и пытаться предотвратить очередной разврат публики.

В Башкирии народ до сих пор приходит в себя после откровенного зрелища, которое устроила Бузова в День защиты детей.

Она вообще в адеквате?

Певица появилась на концерте в кожаном боди и чулках на подтяжках и позволила себе развратные танцы. При этом на площадке среди зрителей было много детей и подростков. Родители пришли в ужас.

Сотрудники СК после многочисленных жалоб организовали проверку.

Осознав происходящее, Ольга извинилась за свою выходку и объяснила, что всегда старается выбрать яркий образ для выступления. Она искренне недоумевает, что ее костюм мог кого-то оскорбить.

― Она вообще в адеквате? Кто мог согласовать такой наряд? Учитывая, что выступала Бузова для детей, то тут вполне можно применить стаю из уголовного кодекса о развратных действиях, ― возмущаются зрители в соцсетях.

Наряд известной холостячки страны оценили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Ирина Филатова предложила даже ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Ксения Собчак тоже не прoшла мимо «кoжаных трусов» Ольги Бузoвой, и попросила аппарат прeзидента прoверить певицу.

― Я реально запуталась. Мoжете мне объяснить, дорогая aдминистрация президента, почему Ивлеевой на вeчеринке в белье нельзя, а осудившей «голую вечеринку» Бузовой можно? В чем разница? Или нeльзя именно с изумрудoм? Если что, я не ропщу, cпрашиваю для друга, ― высказалась теледива в своем телеграм-канале.

В Новосибирске можно

Тем временем власти Новосибирска долго размышляли, отменять ли выступление Бузовой на сцене столицы Сибири. В итоге чиновники разрешили все-таки Ольге приехать, но с одним условием, что она должна быть в приличной одежде. А еще ей придется согласовывать с администрацией города свою речь, которую она произнесет.

Такое решение было принято после печального опыта в Уфе. Там чиновники просто предоставили площадку организаторам мероприятия и не согласовали деталей.

Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров искренне возмутился этим скандалом. Он направил запросы организаторам фестиваля и в уфимскую мэрию для прояснения ситуации с нарядом Бузовой.