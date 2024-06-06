За хищение 26 млн у женского монастыря арестован студент из Новосибирска

В Москве задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов рублей у Марфо-Мариинской обители милосердия. Среди задержанных оказался учащийся 3 курса Новосибирского строительно-монтажного колледжа 19-летний Андрей.

Как сообщает Телеграм-канал BAZA со ссылкой на источник, сибиряк, как и другие торговавшие на криптобирже трейдеры, участвовал в выводе похищенных денег через Bybit.

О хищении денег из женского монастыря стало известно в начале мая, когда сотрудникам не получилось зайти в банк-клиент обители. Тогда под подозрение попала главный бухгалтер организации, на нее даже написали заявление в полицию.

Почти спустя месяц выяснилось, что женщина сама оказалась потерпевшей: под воздействием мошенников она помогла им в хищении денег монастыря, а еще перевела им почти 2 миллиона, которые взяла в кредит.

В отношении задержанных ведут следственные действия в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как сообщает BAZA, новосибирскому студенту избрали меру пресечения в виде ареста.

Раннее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали группу дистанционных мошенников, выманивавших деньги у жителей регионов России.