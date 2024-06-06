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Хаски напала на 8-летнюю девочку в Новосибирске

  • 06/06/2024, 12:43
Автор: Артем Рязанов
Хаски напала на 8-летнюю девочку в Новосибирске
Мама ребенка простила собаку и готова содержать ее в специализированном приюте.

Во дворе жилого дома в Новосибирске хаски набросилась на маленького ребенка.

По сообщению паблика «Новосибирск с огоньком», неизвестно почему собака повела себя агрессивно.

На видео хаски повалила девочку на асфальт и успела укусить ее. Очевидцы отогнали животное от ребенка.

— Собаку поймали спецслужбы, но пока никто не признался, чей это пёсик, — говорится в сообщении паблика.

Девочку осмотрели врачи. Ей сделали первую прививку от бешенства животных.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, полиция начала проверку по факту нападения на ребенка.

Мама пострадавшей заявила, что не держит зла на собаку и даже готова оплачивать ее содержание в приюте.

Ранее редакция сообщала о том, что сорвавшаяся с цепи собака покусала подростка в поселке под Новосибирском.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

Источник видео: Новосибирск с огоньком

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : хаски Собака напала девочка


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