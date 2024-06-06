Хаски напала на 8-летнюю девочку в Новосибирске

Во дворе жилого дома в Новосибирске хаски набросилась на маленького ребенка.
По сообщению паблика «Новосибирск с огоньком», неизвестно почему собака повела себя агрессивно.
На видео хаски повалила девочку на асфальт и успела укусить ее. Очевидцы отогнали животное от ребенка.
— Собаку поймали спецслужбы, но пока никто не признался, чей это пёсик, — говорится в сообщении паблика.
Девочку осмотрели врачи. Ей сделали первую прививку от бешенства животных.
Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, полиция начала проверку по факту нападения на ребенка.
Мама пострадавшей заявила, что не держит зла на собаку и даже готова оплачивать ее содержание в приюте.
Ранее редакция сообщала о том, что сорвавшаяся с цепи собака покусала подростка в поселке под Новосибирском.
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