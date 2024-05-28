KPI новосибирских депутатов и сенаторов составил менее 50 процентов в мае

Рейтинг эффективности депутатов Государственной Думы РФ в мае 2024 года, подготовленный каналом «ПУЛ» и платформой The World Inform, возглавил Александр Хинштейн. Его KPI месяца составил 92%.

Всего в рейтинге 45 депутатов с KPI более 50%. Из парламентариев Новосибирской области в него никто не попал. Напомним, регион в нижней палате российского парламента представляют Анатолий Жуков, Виктор Игнатов, Олег Иванинский, Дмитрий Савельев, Ренат Сулейманов, Александр Аксененко, Александр Терентьев, Игорь Антропенко.

Также опубликован рейтинг эффективности работы сенаторов. Лидером рейтинга по итогам работы в мае стала сенатор от Москвы Ирина Святенко — ее KPI месяца составил 89%. Всего в рейтинге 37 сенаторов с KPI от 50%. Из Сибири в рейтинг входят Андрей Клишас (Красноярский край, 76%), Татьяна Гигель (Республика Алтай, 75%), Владимир Кварченко (Томская область, 65%), Владимир Полетаев (Республика Алтай, 58%), Дмитрий Перминов (Омская область, 56%), Андрей Чернышев (Иркутская область, 55%)

Новосибирскую область в верхней палате парламента представляют Александр Карелин и Владимир Городецкий. Они в майский рейтинг не вошли.

Как поясняют в The World Inform, оценка депутатов и сенаторов производится ежемесячно на основе данных ИИ и экспертного мнения. В критерии оценки входят показатели: активность и инициативность, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь с населением в социальных сетях и мессенджерах, количество положительных баллов профиля на WI (от пользователей) и прочее.

Напомним, в середине апреля политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин представляли рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Исследование проводилось с января по апрель 2024 года. Совокупный рейтинг возглавили Владислав Даванков и Александр Хинштейн. Новосибирские депутаты в топ-50 совокупного рейтинга не вошли.

В топ-50 по индексу активности попал Александр Аксененко — 22 место. На 23 месте ― Ренат Сулейманов. В топ-50 экспертного индекса на 19 месте ― Александр Жуков.

В совокупном рейтинге из новосибирских депутатов больше всего набрал Александр Жуков (37,57, 65 место). Далее идут Александр Аксененко (30,96, 138 место), Виктор Игнатов (30,40, 148 место), Дмитрий Савельев (30,12, 162 место), Игорь Антропенко (29,96, 171 место), Олег Иванинский (29,61, 177 место), Александр Терентьев (28,77, 200 место), Ренат Сулейманов (26,04, 287 место).

Коэффициент полезности депутатов слагается из четырех компонентов:

«народный рейтинг» — составляется по данным голосования на сайте «Депутат.клуб»,

рейтинг активности — в его основе лежат данные аппарата Думы,

медиарейтинг — по итогам мониторинга СМИ и соцсетей,

экспертный рейтинг, в его основе — оценки работы депутатов ведущими региональными и федеральными экспертами.

Ранее редакция рассказывала о коэффициенте полезности новосибирских депутатов в Госдуме по итогам осенней сессии 2023 года.