Обнародован коэффициент полезности новосибирских депутатов в Госдуме

Портал «Депутат клуб» представил 20-й рейтинг депутатов Госдумы РФ и коэффициент их полезности по итогам осенней сессии. По мнению авторов рейтинга выделяются несколько факторов, которые оказали влияние на работу всех депутатов:
Согласно рейтингу, никто из депутатов, избранных от Новосибирской области, ни в Топ-50, ни в топ- народного голосования не вошли. Вице-спикер, единоросс Александр Жуков занял 68 место в рейтинге, Ксения Горячева («Новые люди») — 133, Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду») — 145, Александр Аксененко («Справедливая Россия») — 167, Дмитрий Савельев («Единая Россия») — 185, Виктор Игнатов («Единая Россия») — 188. Наиболее скромные результаты в общем рейтинге показали единоросс Олег Иванинский (214) и коммунист Ренат Сулейманов (348).
В индексе активности Новосибирскую область представили справороссы Александр Аксёненко, занявший 31 место и Александр Терентьев, занявший 39 место, а также коммунист Ренат Сулейманов. Он замыкает Топ-50. Кроме того, единоросс Александр Жуков занял в экспертном индексе 19 место.
Отмечается. что всего в осеннюю сессию внесено 530 законопроектов, за 2023 год — 2528 законопроектов. Больше всего законопроектов относится к блоку «Государственное строительство и конституционные права граждан» — 123, «Экономическая политика» — 104, «Социальная политика» — 91, «Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство» — 90, «Оборона и безопасность» — 36 законопроектов.
Ранее редакция рассказывала о ключевых политических событиях Новосибирской области.
Фото пресс-службы Государственной думы
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