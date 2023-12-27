Обнародован коэффициент полезности новосибирских депутатов в Госдуме

Портал «Депутат клуб» представил 20-й рейтинг депутатов Госдумы РФ и коэффициент их полезности по итогам осенней сессии. По мнению авторов рейтинга выделяются несколько факторов, которые оказали влияние на работу всех депутатов:

Общая активность депутатов в Госдуме выросла значительно по сравнению с периодом до начала СВО. Задняя скамейка сократилась вдвое.

За два года работы 8 созыва сформировался особый стиль: кто не попадает в резонанс повестки и камертон событий уходит назад — впереди как молодежь, так и опытные депутаты.

Активная работа по выявлению предателей также приносит свои плоды. К примеру, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн (Самара) значительно поднялся в этом рейтинге.

Дума продолжает активно работать над созданиями новых законопроектов касающихся СВО: закон о бесплатной профессиональной подготовке инвалидов-участников СВО, закон о присвоении соцстатуса компаниям, принимающим на работу ветеранов спецоперации и др.

Депутаты Госдумы помимо своей деятельности дополнительно принимали участие в региональных выборах: в новых регионах, в Москве. В следствии чего активная медийная повестка повлияла на их позиции в рейтинге.

Согласно рейтингу, никто из депутатов, избранных от Новосибирской области, ни в Топ-50, ни в топ- народного голосования не вошли. Вице-спикер, единоросс Александр Жуков занял 68 место в рейтинге, Ксения Горячева («Новые люди») — 133, Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду») — 145, Александр Аксененко («Справедливая Россия») — 167, Дмитрий Савельев («Единая Россия») — 185, Виктор Игнатов («Единая Россия») — 188. Наиболее скромные результаты в общем рейтинге показали единоросс Олег Иванинский (214) и коммунист Ренат Сулейманов (348).

В индексе активности Новосибирскую область представили справороссы Александр Аксёненко, занявший 31 место и Александр Терентьев, занявший 39 место, а также коммунист Ренат Сулейманов. Он замыкает Топ-50. Кроме того, единоросс Александр Жуков занял в экспертном индексе 19 место.

Отмечается. что всего в осеннюю сессию внесено 530 законопроектов, за 2023 год — 2528 законопроектов. Больше всего законопроектов относится к блоку «Государственное строительство и конституционные права граждан» — 123, «Экономическая политика» — 104, «Социальная политика» — 91, «Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство» — 90, «Оборона и безопасность» — 36 законопроектов.

Ранее редакция рассказывала о ключевых политических событиях Новосибирской области.