Заморозки до -5 градусов придут 29 мая в Новосибирскую область

МЧС предупреждает о заморозках в Новосибирской области.
– Ожидаются местами дожди, ночью с мокрым снегом, усиление ветра, порывы до 18м/с, заморозки до -5 в Новосибирской области 29 мая, – отмечается в сообщении ведомства.
Напомним, что МЧС ранее рассылало тревожные предупреждения о дождях и усиливающемся ветре на эту неделю.
Ранее редакция сообщала о том, какая погода ждет новосибирцев до конца мая.
Источник фото: Freepik / Автор — pvproductions
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