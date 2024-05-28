Заморозки до -5 градусов придут 29 мая в Новосибирскую область

МЧС предупреждает о заморозках в Новосибирской области.

– Ожидаются местами дожди, ночью с мокрым снегом, усиление ветра, порывы до 18м/с, заморозки до -5 в Новосибирской области 29 мая, – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что МЧС ранее рассылало тревожные предупреждения о дождях и усиливающемся ветре на эту неделю.

Ранее редакция сообщала о том, какая погода ждет новосибирцев до конца мая.