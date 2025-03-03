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Красная икра за год подорожала на 23% в Новосибирске

  • 03/03/2025, 09:30

Красная икра за год подорожала на 23% в Новосибирске
Число покупок натуральной икры в городе снижается, а имитированной растет

После закономерного пика розничных цен на красную икру под Новый год, сезонный ценовой фактор сгладился, стоимость возвращается к равновесным значениям. Тому способствует в том числе снижение спроса, большой запас товара на складах и уменьшение оптовых цен. Об этом Infopro54 рассказали аналитики ЧекИндекс, которые узнали, как изменилась стоимость красной икры за один год, за январь — февраль 2025/2024 гг., в сетевой и несетевой рознице.

В феврале этого года медианная цена одного килограмма красной натуральной икры в Новосибирске достигла 8914 рублей, что на 23% выше, чем в прошлом году. Одновременно с ростом цен снижалось и количество покупок, к февралю достигнув 14%. При этом в среднем по России медианная цена на рыбную икру еще выше, за 1 килограмм этого продукта нужно заплатить в среднем 8985 рублей, а это уже на 29% выше, чем годом ранее, но на 10% ниже, чем в декабре 2024 года. Число покупок тоже снизилось, на 15%.

Если рассматривать имитированную красную икру, то медианная цена за упаковку за год выросла на 13%, достигнув 511 руб. Интересно, что за год покупок в этой категории стало больше на 8%.

— Натуральную красную икру больше всего покупают в объемах по 250-300 грамм, поэтому средний чек покупки сейчас на уровне 2960 рублей, на 23% выше уровня прошлого года, — добавили аналитики ЧекИндекс.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце ноября 2024 года цена на красную икру в Новосибирске взлетела до 11 тысяч рублей. В некоторых магазинах города цена за килограмм подходит к 15 тысячам рублей. 

Фото freepik, автор: azerbaijan-stockers

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : цена на красную икру


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