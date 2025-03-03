Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушение прав пассажиров

В конце прошлого года по из-за сбоя в системе бронирования перевозчика авиакомпания «Сибирь» отказала в воздушной перевозке восьми пассажирам, которые ранее купили билеты на рейсы из международного аэропорта «Толмачево» в Красноярск, Улан-Удэ и Иркутск. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в воздушной перевозке, — уточнили в ведомстве.

По результатам прокурорской проверки генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений прав потребителей с требованием принять меры, которые позволят в дальнейшем избежать таким ситуаций.

— Кроме этого, перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, — добавили в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров. Тогда штраф так же составил 30 тысяч рублей.