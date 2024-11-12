Цена на красную икру в Новосибирске взлетела до 11 тысяч рублей

Рост цен на красную икру заметили в Новосибирске. В ноябре стоимость деликатеса в городских магазинах достигла 11 тысяч рублей за килограмм, а в отдельных торговых точках доходит до 15 тысяч рублей.

По сообщению BFM-Новосибирск, в сети «Рыбный день» цена на икру кеты весом 125 граммов составляет 1585 рублей, что эквивалентно 12 680 рублям за килограмм. Икра горбуши в 140-граммовой банке стоит 950 рублей (1 кг обойдётся в 6 785 рублей).

— Продавцы поясняют, что она из замороженного сырья, — отмечает издание.

В сети «Магнит» стоимость 90-граммовой банки икры горбуши составляет 1099,99 рублей. Цена за 1 кг — 12 222 рубля.

В супермаркете «Бахетле» можно закупиться 200-граммовыми банками по цене 2780 и 3079 рублей соответственно. Стоимость 1 кг составляет 13 900 и 15 000 рублей. По информации Infopro54, в магазинах сети «Лента» стоимость икры в пересчете на килограмм также доходит до 15 000 рублей.

Ранее эксперты предупреждали, что в преддверии Нового года в магазинах Новосибирска может возникнуть серьёзная нехватка красной икры. По данным «Платформы ОФД», в сентябре 2024 года количество покупок красной икры в Новосибирске сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина дефицита — трёхкратное снижение вылова горбуши в этом году. К 15 октября общий улов тихоокеанских видов лосося составил 231 тысячу тонн, что в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году, и на 15% меньше, чем в 2022 году. Пока у оптовиков есть запасы, сделанные в прошлом году, но к новогодним праздникам они могут закончиться, предупреждали эксперты платформы.

Ранее редакция сообщала о том, что подорожание рыбного деликатеса наблюдалось и в прошлом году. Тогда в преддверии Нового года цены на данный вид продукта поднялись на 20%. Самой дорогой была икра из кеты стоимостью 9472 рубля за килограмм.