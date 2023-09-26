Краснодар стал рекордсменом по росту количества учеников в городских школах

Согласно статистике, основную долю приезжих в Краснодар составляют молодые люди. 39 лет — таков средний возраст местного жителя.

В последние годы в связи с этим город, безусловно, ощутил на себе огромную нагрузку, на которую изначально просто не был рассчитан.

— Да, в этом году было сдано пять новых школ на 6450 мест. При этом ежегодно в Краснодаре прибавляется 10-12 тысяч школьников. Если посчитать, сколько нам нужно обеспечить мест в школах, чтобы все дети учились в первую смену, то получится больше ста тысяч к тому, что мы имеем! Вот и посчитайте теперь сами, сколько нам необходимо еще построить школ, — сообщила в беседе с изданием «КИ» председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

За всю 230-летнюю историю в Краснодаре не строилось столько школ, сколько сейчас.

Ранее редакция сообщала, что сроки ввода концессионных школ в Новосибирской области перенесены на 2024 год.