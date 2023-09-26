«Он плакал 4 ночи и 3 дня»: грибники нашли в лесу под Новосибирском брошенного щенка

Еще никогда фанаты тихой лесной охоты не были так дружны и отзывчивы. Участников группы «ВКонтакте» «Грибы и грибные места НСО» объединили вовсе не грибы, а маленькая собачка, которая случайно потерялась в Караканском бору. Совершенно незнакомые друг с другом в реальной жизни люди за несколько часов стали родными. Историю необычных поисковых мероприятий Infopro54 рассказала организатор Юлия Кунцман.

«Совсем малышка, пропадет»

Все началось с обычного объявления на форуме новосибирских грибников, которое опубликовал в пятницу, 22 сентября, житель области Павел Беляев.

― Просим помощи в поиске собаки. Потерялась вчера в Караканском бору, 76 км. Она совсем малышка, пропадет. Кличка Юта, ― сообщил сибиряк и прикрепил к посту фотографию крошечного рыжего щеночка.

Мужчина рассчитывал, что собиратели грибов в бору могут наткнуться на Юту и спасти ее.

Жительница Новосибирска Юлия Кунцман поздно вечером, готовясь ко сну, решила заглянуть на форум и посмотреть, какие еще грибы водятся в местных лесах.

― Я была поражена, что этот маленький щенячий ребенок пропал еще в четверг, а хозяева только в пятницу сообщили об этом. Малыш уже сутки страдал, пока я увидела это объявление. Естественно, я всю ночь не спала, ― говорит Юлия.

Отзывчивая сибирячка на следующий день разместила новый пост, но уже с призывом не просто быть внимательными, но и начать действовать.

― Дорогие друзья! Позавчера в Каракане был потерян маленький щенок! ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ПОИСК НА ЗАВТРА!!! Возле мостика в 8:00 утра, ― написала участница форума.

Женщина даже не ожидала, что люди реально откликнутся на ее предложение. Было даже ощущение, что это человеческий детеныш ждет помощи в лесу, а не простая дворняжка. Среди форумчан нашлись 12 активных грибников, готовых отправиться в бор.

― Я взяла несколько человек в свою машину, и мы выдвинулись в лес. По пути увидели женщину с тяжелыми сумками, которая голосовала вдоль дороги. Я не смогла проехать мимо. Разговорились, выяснилось, что она учительница из поселка. Мы ей поведали цель своей поездки. Женщина тут же откликнулась, позвонила на базу отдыха, где у нее работали знакомые. В итоге к нашим поискам присоединились еще двое людей с базы, которые знали местность, ― рассказывает организатор спасательной операции.

Искать Юту собрались 14 человек. Все они разделились на три группы по четыре человека, в каждой обязательно был участник, который хорошо ориентировался на территории. С собой по совету кинолога взяли свистки.

― В лесу мы встретили пожилую семейную пару на «Ниве». Оказалось, что они тоже искали Юту. Им сын позвонил из Бухареста и рассказал о сообщении в чате. Люди в возрасте, им тяжело ходить, но они все равно не остались равнодушными и ездили по бору, звали щенка в открытые окна, ― говорит Юля.

Путались в показаниях

В процессе поисков грибники очень злились на хозяев щенка. Во-первых, потому что те не захотели искать своего питомца, сославшись на занятость. Во-вторых, они не могли толком пояснить обстоятельства и место, где пропала Юта.

― Говорили что попало. Каждое их новое сообщение опровергало прошлое. Сначала сказали, что отец поехал в лес и на берегу в коробке оставил малышку. Потом — что она выскочила из машины. Но самое страшное, что было вообще непонятно, где это произошло, ― возмущается Юлия.

Пришлось прочесывать весь лес и прибрежную полосу, а это огромная территория.

― С каждым часом мы теряли надежду найти ребенка живым. Было понятно, что на улице прохладно, а ночью тем более. К тому же собачка легко могла стать добычей хищных животных, ― говорит сибирячка.

«Мы радовались и плакали»

Ближе к обеду в Караканском бору произошло настоящее чудо. Один из поисковиков — Константин Зеленцов — и его команда решили обследовать зону вдоль берега водохранилища. Летом там часто отдыхают туристы.

― Люди делали себе импровизированные туалеты. Выкапывали ямку, а вокруг огораживали баннерами. И вот в одной из таких туалетов, прямо в выгребной яме Леонид Торопов увидел Юту. Ребята тут же позвонили нам. Мне кажется, что я на весь лес тогда прокричала во весь голос первую букву алфавита от радости, ― дрожащим голосом вспоминает Юлия Кунцман.

Крошечная находка была очень напугана и даже сначала слегка укусила своего спасителя. А потом на руках у одной из волонтеров пригрелась и успокоилась.

― Она безумно хотела есть и даже начала посасывать мочку уха у Маши. Было видно, что собачка совсем еще дитя, едва оторвалась от мамки, ― вспоминает организатор.

Все участники спецоперации не могли сдержать восторженных эмоций. Многие рыдали.

Юлия без промедления забрала Юту к себе домой. На форуме появилось новое сообщение, что щенок найден живым и здоровым. Под постом собралось огромное количество лайков и комментариев.

«Кому сказать спасибо?»

В тот же день сибирячке написал Илья, хозяин потерявшейся собаки.

― Скажите, у кого собачка, кому сказать спасибо? ― спросил парень у Юли.

Женщина дала понять, что пока не готова отдавать щенка прежним хозяевам. Она теперь волнуется за Юту, как за родную, и не уверена, что те ее больше не потеряют.

― После публикации в соцсетях о том, что Юта нашлась, люди мне отправили денег на ее обследование, на вкусняшки всякие. Мы сходили к ветеринару, выяснилось, что у девочки простужены уши. Купили лекарства. После этого нужно обязательно поставить прививку и отсидеть на карантине две недели. Я пока не решила, что оставлю ребенка навсегда, но сейчас точно не готова ее никому отдавать, ― уверенно заявляет сибирячка.

Да и Юта, почувствовав доброе сердце, тоже уже привязалась к Юле. Первую ночь собака громко плакала, а потом женщина взяла ее к себе на кровать, и малышка уснула у нее на груди. Сейчас бегает за ней как хвостик и не отпускает от себя ни на минуту.

― Никто ее отдавать нам не собирается, поэтому Юту мы не забрали, ― коротко прокомментировал хозяин щенка Илья.

Вряд ли старые и новые хозяева начнут судится из-за маленькой дворняжки.

Справедливо, что симпатичный щенок остался у своей спасительницы.