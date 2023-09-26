Футболистов задержали за попытку украсть допинг из магазина в Новосибирске

В Новосибирске задержали двух футболистов из Иркутска. Они пытались вынести три энергетика, два батончика и упаковку конфет. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

Два молодых парня 16 и 17 лет приехали в Новосибирск для участие в матче Чемпионата Сибирского и Дальневосточного ФО в рамках зонального этапа Всероссийских спортивных соревнований по футболу III дивизиона. Зайдя в магазин им захотелось отведать запретного плода, а именно энергетиков. Однако они понимали, что еще не достигли совершеннолетия и запрещенный напиток им никто не продаст. Спортсмены решили просто вынести энергетик мимо кассы, но вместе с напитками прихватили еще две упаковки шоколадных батончиков и конфет. Их задержали сотрудники «Гвардии». У них изъяли весь товар на сумму 649 рублей.

Уже в разговоре с сотрудниками футболисты пояснили, что хотели улучшить свое физическое состояние во время матча, который состоится 26 сентября.

— Гвардейцы передали задержанных в полицию Октябрьского района, — говорится в сообщении.

Удалось ли им в итоге попасть на игру не известно.

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