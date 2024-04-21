«Тварь, убирайся из нашего дома»: узбекская семья делает бизнес на ферме с тараканами в Новосибирске

Жуткая квартира с кишащими в ней тараканами не дает покоя жильцам многоэтажки в Новосибирске. События развиваются на многострадальной улице Хилокской, где проживает огромное количество иностранных специалистов.

Местные жители рассказали Infopro54, что семья узбеков сдает жилплощадь мигрантам из Средней Азии, а те совсем не беспокоятся о порядке, чистоте и санитарии. Соседи уже настолько устали травить паразитов у себя в доме, что пошли на крайние меры, чтобы избавиться от тараканьей фермы.

Люди собрались и замазали дверь квартиры специальным гелем, прикрепив предупреждающую записку для квартирантов и хозяев.

― Тварь, убирайся из нашего дома вместе со своими тараканами. Не доводи до греха, ― предупредили соседи.

Эти меры не понравились арендаторам и они, вернувшись домой, встали на защиту своих усатых питомцев. Бороться с чистоплотными жильцами мигранты решили с помощью полиции.

― Участковый принял заявление у владелицы тараканов, снял записки с двери, прикрепил к ее заявлению и уже собрался уходить, но тут вышла старшая по дому. Она написала встречное заявление, а в качестве вещдока приложила ловушку с тараканами, указав, что это важная улика, ― сообщают жители Хилокского жилмассива.

Люди настроены решительно и хотят добиться, чтобы суд заставил иностранцев прибраться, а главное ― избавиться от насекомых.