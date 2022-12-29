Санаторий «Рассвет» делает ставку на велнес-философию

В августе 2022 года в санатории «Рассвет» сменился главный врач. На эту должность была назначена Елена Тарасова. Редакции Infopro54 она рассказала о том, с какими итогами санаторий заканчивает 2022-й, а также о том, какие новые программы будут запущены в «Рассвете» в следующем году.

Индивидуальный подход

— Елена Александровна, расскажите, каким был 2022 год для санатория и изменился ли спрос на санаторно-курортное лечение?

— По моей оценке, интерес к санаторным продуктам в России в этом году в целом увеличился. И это естественно. Заграница закрыта, жизнь предъявила россиянам новые требования, и люди стали больше внимания уделять своему физическому и психическому здоровью. Я возглавила санаторий «Рассвет» в августе. Считаю, что в очень удачный момент: сейчас в санатории идет подготовка к запуску нового интересного проекта — акватермального комплекса и нового медцентра.

— Можете оценить, как в 2022 году поменялся состав гостей санатория? Расширилась ли их география?

— Да, состав гостей меняется. В этом году мы отмечаем рост в секторе корпоративных заездов. Причем в этом сегменте у нас уже сформировался пул постоянных заказчиков. По ряду таких предприятий в 2022 году наблюдается рост продаж.

География гостей тоже расширяется постоянно. В санаторий и раньше часто приезжали гости из Кемеровской области, но в этом году их количество увеличилось. Мы стали активно работать с Якутией и Красноярским краем. Также к нам стали приезжать из Алтайского края, несмотря на наличие у них курортов, основанных на природных факторах. Это радует и свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении.

— На ваш взгляд, что привлекает гостей именно в санаторий «Рассвет»?

— У нас в санатории очень атмосферно, удобные номера и индивидуальный подход к каждому гостю. Питание в санатории организовано в формате «шведский стол», где меню всегда есть диетические блюда, блюда из домашней кухни и приятные сюрпризы от шеф-повара.

Наши арт-директоры проводят для гостей квартирники и психологические тренинги. Это помогает людям познакомиться друг с другом, сблизиться и узнать о себе что-то новое.

Кроме того, у нас в санатории внедрен некий клубный формат работы врачей. Каждый из них обладает разными методиками, которые являются уникальными. Например, наш диетолог координирует питание по современным стандартам антиэйдж-терапии, врач-эндокринолог является специалистом превентивной медицины, а неврологи владеют инструментальными методиками восстановления подвижности и борьбы с болью. Доктора организуют встречи с гостями, на которых рассказывают о своих подходах, проводят мастер-классы. И даже если человек не выбирает ту или иную методику для себя, он узнает что-то новое о работе своего организма.

— Елена Александровна, а конкуренция на рынке санаторно-курортного лечения ощущается?

— Ощущается, конечно, однако идет она всем на пользу. В Новосибирской области конкуренция есть, но она здоровая, когда каждый санаторий в регионе так или иначе занимает свою нишу. Наши сильные стороны — высококвалифицированная команда узких специалистов и приверженность велнес-философии. Безусловно удачное географическое расположение и наличие собственного бассейна и акватермального комплекса добавляет нам особой привлекательности.

Смена топ-программ

— Вы работаете в санатории с августа 2022 года? Можете, как эксперт, оценить эффективность программ, разработанных в «Рассвете»? Запускали ли вы новые предложения?

— Когда я пришла в санаторий, здесь действовал определенный набор программ. Я не стала его менять до открытия нового акватермального комплекса и нового медицинского центра. Зато мне удалось прекрасно проанализировать действующие программы, их эффективность для гостей.

Одной из самых интересных, на мой взгляд, является классическая программа «СКЛ. Санаторно-курортное лечение», которая дает человеку эффект «Общее оздоровление». Я очень люблю эту программу. Она является универсальной и предполагает индивидуальный подход к потребностям каждого клиента, учитывая состояние его организма.

Программы по опорно-двигательному аппарату «Радость движения» и «Здоровый позвоночник» предполагают использование классических и инновационных методик, которые помогают надолго избавиться от боли, улучшить контуры тела и подвижность.

Для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний мы предлагаем программу «Здоровое сердце и сосуды». Про нее комментарии излишни, практически каждый человек знает, где у него сердце и как оно реагирует на неприятности.

Программа «СТОП диабет» направлена на минимизацию осложнений сахарного диабета и нормализацию показателей. На помощь к нашим гостям придут высококвалифицированные специалисты санатория: врач эндокринолог-диетолог, кардиолог, невролог, физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт, психолог, врач функциональной и УЗИ-диагностики.

Комплексная программа «Худеем с мастерами» направлена на коррекцию фигуры и снижение веса. У данной программы выражена ее сезонность: после Нового года, перед началом летнего периода.

В санатории действует программа по лечению и профилактике щитовидной железы, а уникальная в своем роде программа «Царство Морфея» направлена на улучшение сна у взрослых и детей. Лечение включает четыре основных направления: успокоение, улучшение сна, улучшение памяти и внимания, общеукрепляющее действие.

Программа «Антистресс» создана для профилактики и быстрого восстановления физического здоровья и психологического состояния.

Программы «Легкое дыхание» и «Реабилитация после COVID-19» предназначены для людей с заболеваниями бронхолегочной системы. С 2022 года спрос на данную программу поменялся, она приобретает сезонный характер с акцентом на холодное время года.

Отдельно хотелось бы остановиться на программе лечения женских гинекологических заболеваний «Женское время». Такие программы (мужские и женские) почему-то в России не особо популярны ― и очень зря. Здесь, помимо осмотров и обследований, присутствует йога, бассейн, упражнения для женщин, а также много психологии. В нашем санатории работает династия гинекологов — мама и дочь. У каждой в этом тандеме свой подход и методики, что дает высочайший результат.

Детские программы «Неболейка» и «Медвежонок» ― сезонные. Наш врач-педиатр, помимо базового осмотра, может дать рекомендации по питанию, что очень важно для растущего, формирующегося организма. Кроме того, мы смотрим на состояние стоп, и при необходимости у нас есть возможность изготавливать индивидуальные стельки.

— Какие из этих программ в 2022 году пользовались наибольшим спросом? Поменялся ли спрос?

— В 2020-2021 годах в лидерах были программы «Здоровое дыхание» и «Реабилитация после COVID-19», «Антистресс», «Царство Морфея» и «Здоровое сердце и сосуды». Выросло количество заездов по программам «СТОП диабет» и лечение щитовидной железы. Что касается программ по опорно-двигательному аппарату, то они у нас популярны всегда.

— Изменились ли в «Рассвете» цены в этом году?

— Ценовая политика практически не изменилась. Мы актуализировали прайс, поменяли его наполнение и разделили на блоки. Но сами цены остались прежними.

Жемчужина санатория

— Расскажите о планах санатория в 2023 году?

— Может быть, было бы логично, что пришел новый главный врач и разработал свои программы. Но мы этого сознательно сразу делать не стали. Сейчас работаем над повышением эффективности популярных у гостей программ, а также расширяем возможности санатория. Мы сделали свои девизом слова: «В основе здоровья ― счастье. А в основе счастья ― здоровье». Соответственно, мы создали условия, приятные для гостей во всех планах и сформировали кейсы по диагностике и устранению проблем со здоровьем. Функционально выделены отделения по профилю оказания помощи гостям: Отделение капилляротерапии, детокса и качества внутренних сред организма (превентивная медицина, антиэйдж, диетология, внутривенная терапия, кардиология, массажи, лаборатория, ЧЕКАП), Отделение узких специалистов (гинеколог, лор), Отделение кинезиотерапии, то есть лечения двигательной сферы и лечения движением (мануальный терапевт, остеопат, йога, лечебная физкультура аквааэробика, гидроЛФК, многовекторная гимнастика Вероники Подойниковой, бассейн, тренажерный зал), отделение косметологии и СПА. Также у нас работают психологи в разных подходах. Отдельно хочу подчеркнуть, что мы применяем остеопатические и мануальные техники коррекции работы тела, что помогает целостно оздоравливать весь организм, открывать его ресурсы для новых свершений.

В феврале 2023 года произойдет очень значимое событие: мы разрежем красную ленточку в нашем акватермальном комплексе, который станет жемчужиной санатория «Рассвет». На третьем этаже здания будет расположен новейший и современный медицинский комплекс, куда сейчас закупается новое оборудование. Это станет новым, качественным шагом в развитии санатория. Мы пригласим интересных специалистов, с их навыками и методиками. В основном это будут узкие специалисты.

Что касается программ, то кардинально новым направлением в 2023 году для нас станет детокс и терапия на уровне капилляров и митохондрий клеток. Существующие программы мы расширим за счет нового оборудования. А значит, в них будут включены технологии, способные влиять на метаболизм внутри клеток, на мельчайшие капилляры, на отток и приток жидкостей, а также на биодинамику тканей. Программы мы разделим на блоки: блок обследования, блок лечения и блок спа.

Кроме того, в наших планах ― наполнить программу «Антистресс» методиками, направленными на улучшение ментальных и когнитивных функций, а также памяти и внимания. Это все очень гармонично впишется в велнес-философию, которой мы придерживаемся.

— Правительство Новосибирской области в 2022 году анонсировало курс на активное развитие программ медицинского туризма. Для санатория «Рассвет» это интересно? Планируете в них участвовать?

— В моем понимании медицинский туризм, это когда человек выезжает отдохнуть и полечиться в другой регион. По сути, мы уже работаем в этой парадигме, потому что к нам приезжают гости из разных городов России, отдавая нам предпочтение. Я уверена, что наш санаторий смело может занять достойное место в любой федеральной программе развития туристического и оздоровительного характера и предложить свои услуги как четырехзвездочный отель с полноценной медицинской лицензией, с прекрасной базой и собственным акватермальным комплексом. Возможно, в 2023 году мы станем участником таких программ.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото с сайта san-rasswet.ru