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В Болотном очередь на получение леса для строительства дома составляет 21 год

  • 11/10/2022, 15:23
Автор:
лес для строительства дома
Чиновники Минприроды предложили в два раза сократить норму по заготовке древесины для собственных нужд граждан, чтобы сдержать прирост очереди в районах области.

— Новосибирская область относится к малолесным регионам — 27,4% от общей площади. Основные лесообразующие породы у нас — береза и осина, они не используются при строительстве домов. Опыт предоставления леса для строительства домов в рамках областного законодательства показывает, что в регионе сложился дефицит хвойных насаждений, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства жилого дома и его ремонта, — сообщила на заседании комитета по АПК регионального парламента начальник управления использования лесов Минприроды Марина Фрянова.

По ее словам, сейчас в регионе создаются очереди из граждан, ожидающих получения разрешения на заготовку древесины. К примеру, в Болотном в такой очереди уже нужно простоять 21 год. Как уточнил редакции замминистра Валерий Шрейдер, в целом по области в очереди на получение леса для строительства дома стоят более 6 тысяч человек, всего в очереди — более 25 тысяч граждан (за дровами и на прочие нужды).

— Для сохранения окружающей среды мы рекомендуем уменьшить норматив заготовки гражданами древесины в сфере строительства со 100 кубометров, как прописано в законе, до 50 кубометров. На наш взгляд, этого будет достаточно, — сообщила Марина Фрянова. — Кроме того, мы предлагаем предоставлять древесину для отопления пропорционально не общей, а жилой площади дома. Также необходимо исключить возможность получения древесины несколькими собственниками на один дом. В законе необходимо прописать, что объем для хозяйственно-бытовых нужд устанавливается на одно домовладение.

При этом чиновница признала, что даже после изменения законодательства проблема с очередью не решится, но ее рост удастся замедлить. Валерий Шрейдер добавил, что корректировки в закон позволят удовлетворить более количество заявок от граждан.

Большое количество древесины в Новосибирской области добывается по «серым схемам»

Председатель комитета Денис Субботин напомнил коллегам, что закон изначально принимался как популистский — и уже через месяц после того, как он вступил в действие, в Заксобрание начали поступать предложения от глав районов и прочих заинтересованных лиц о том, что «закон чуть-чуть неправильный».

— С одной стороны, то, что мы не можем ликвидировать очередь — это не причина для корректировки закона. Это задача Минприроды — ликвидировать очередь, — заявил Субботин, обращаясь к чиновникам правительства. — Другое дело, практика показала, что получающие древесину люди не всегда используют ее для собственных нужд. Они либо перепродают ее, либо торгуют разрешением на ее получение. То есть закон работает не так, как изначально планировалось.

Эту информацию подтвердил новый министр природных ресурсов, экс-глава Бердска Евгений Шестернин.

— За год были проведены 175 проверок целевого использования древесины. В 154 случаев дома построены, но выявлены 22 факта продажи леса, — констатировал он. — 100 кубов на человека — это завышенные нормы. Достаточно и 50 кубов. Кроме того, выдавать лес на корню — это обман заявителя. При превращении его в ходовой материал теряются 30-40% леса. У нас есть предложение: рассмотреть на рабочей группе и предоставлять для строительных нужд деловую древесину. Тогда мы будем помогать людям, а не делать вид, что помогаем.

Валерий Шрейдер обратил внимание депутатов еще на один острый момент. По его словам, сейчас готовятся корректировки в системе подачи документов в системе госуслуг на получение разрешения по заготовке леса для строительства дома, отопления и прочих нужд.

— Наш Минцифры подготовил региональную версию этой услуги, которая должна интегрироваться в федеральную. Но регламент федерального Минцифры не позволяет это сделать. Если эту проблему не устранить, то вся наша региональная очередь при переводе на госуслуги грохнется, — предупредил чиновник.

В итоге комитет решил рекомендовать сессии принять поправки в закон в первом чтении и более детально их проработать.

Напомним, в 2018 году на заседании комитета по АПК Александр Дубовицкий, который на тот момент занимал должность врио главы Минприроды, сообщал, что расчетная лесосека по хвойным породам в регионе составляет около 300 тысяч кубических метров в год. Очередь на получение леса — тоже 300 тысяч кубических метров в год. При этом чиновник предупреждал, что как только область отдаст этот лес, очередь тут же увеличится вдвое.

 

Ранее редакция сообщала, что региональные власти выравнивают условия работы на рынке для лесхозов и частников.

 

Фото: pixabay.com автор: RitaE

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : как получить лес для строительства дома как получить дрова заготовка древесины древесина для строительства


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