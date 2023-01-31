Красноярский депутат горсовета лишился полномочий из-за покупки акций западных компаний

Депутат Красноярского городского совета депутатов Сергей Шахматов досрочно лишен полномочий из-за незаконного владения акциями западных компаний на сумму свыше 196 млн. рублей. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

По данным прокуратуры, депутатом Красноярского Совета депутатов Шахматовым С.А. не соблюдены запреты и ограничения, установленные Федеральным законом «О запрете отдельными категориями лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распложенных за пределами территории Российской Федерации».

– В 2021 году должностным лицом вопреки требованиям законодательства приобретены акции в более чем 20 зарубежных иностранных компаний. К примеру, только акций зарубежного банка приобретено в количестве 12,6 тыс. штук, – говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура 12 января 2023 внесла представление председателю представительного органа об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий указанного депутата.

Сегодня на сессии депутатами Красноярского городского Совета депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Красноярского городского Совета депутатов Сергея Шахматова.

Шахматов был выбран в Красноярский горсовет от партии «Зеленые» в 2018 году. Он был заместителем председателя комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни.

Напомним, депутатам представительных органов городских округов запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.