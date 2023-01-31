В Новосибирске таксист спас 80-летнюю пенсионерку от аферистов

44-летний Роман Скорин работает таксистом уже 10 лет, но с такой ситуацией столкнулся впервые, пишет КП-Новосибирск.

Около восьми часов вечера он получил заказ в Дзержинский район. Когда подъехал по указанному адресу, к нему вышла «маленькая, хрупкая бабуля с тросточкой», которая с кем-то говорила по телефону.

Выяснив у таксиста, знает ли он куда ехать, бабушка все причитала, что у нее осталась последняя тысяча наличкой, а такси ей вызвали, из-за чего ей было не по себе.

— На вопрос, зачем ей так поздно в банкомат, она ответила, что деньги снять. И тут я услышал, как ей женский голос в трубку прям чуть ли не орет таким приказным тоном: «Ни с кем не разговаривайте! Никому ничего не объясняйте! Вы сели в автомобиль?», — описывает диалог Роман. — Я сразу по манере общения догадался, что бабуля попала в руки мошенников, и потом понял все. Такси ей вызвали именно они.

Таксист не растерялся, позвонил сыну старушки, который попросил отвезти его мать домой и сказал, что с ними уже происходил подобный случай. Тогда его маме позвонили и сообщили, что ее сын попал в аварию. Женщина уже готова была переводить деньги, но тут он зашел домой.

Роман Скорин довез пенсионерку до дома и не взял ни копейки за обратный путь. В ответ она засыпала его благодарностями.

— Я не мог поступить иначе, — заключает Роман.

Ранее редакция сообщала, что троллить мошенников небезопасно.

Фото: pixabay.com — longleanna