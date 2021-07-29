«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

В Новосибирском реготделении КПРФ прокомментировали инициативу депутатов горсовета Игоря Украинцева («Зеленые», в горсовете работает как независимый) и Заксобрания Дарьи Карасевой («Новые люди») по отзыву Анатолия Локтя с поста мэра Новосибирска. По мнению коммунистов, их действия можно охарактеризовать как попытку организации в городе «Сибирский майдан».

— Политической торпедой этой кампании выступает группа компаний «Стрижи» и несколько контролируемых депутатов-марионеток, рупором — сайт «Сибкрай», политической ширмой — пара «зеленых» партий-спойлеров, — говорится в заявлении коммунистов на сайте реготделения партии. — Они хотят взорвать политическую ситуацию в регионе накануне выборов в Госдуму, устроить в областном центре «Сибирский майдан». Новосибирский обком КПРФ предупреждает, что вся ответственность за последствия раскачивания политической ситуации ложится на инициаторов. Игра с огнем в условиях крайней усталости и раздражения людей от последствий антинародной политики может вылиться в настоящий народный протест. И направлен он будет против инициаторов и исполнителей этой политики.

Как напоминают в КПРФ, история атак на мэра началась с избранием нового созыва горсовета Новосибирска в сентябре прошлого года.

— С первой сессии вновь избранного горсовета мэр-коммунист подвергается хамским нападкам и оскорблениям, сессии горсовета пытаются превратить в политический фарс, — сообщается в заявлении. — Цель этих действий озвучил один из депутатов, сменивший несколько партий, а ныне представляющий группу кампаний «Стрижи»: чтобы через полтора года Локтя не было в кресле мэра. Силы, стоящие за этой группировкой, не скрывают своих планов — отправить в отставку мэра-коммуниста, отменить прямые выборы мэра и назначить управляемого сити-менеджера, чтобы взять под контроль распределение земли и других городских ресурсов.

Помимо «Майдана» «красные» вменяют «зеленым» и возможную диверсию, факт которой, как считают в реготделении КПРФ, подтверждается неофициальным появлением Игоря Украинцева на территории Левобережной свалки.

— Цели и мотивы Украинцева, тайком проникшего на полигон, неясны, — сообщается на официальном сайте областного отделения партии.

Как сообщил в комментарии Infopro54 Игорь Украинцев, мотивы посещения полигона им и его помощниками из общественной организации «Зеленый патруль» гораздо более прозаичны, нежели диверсии с поджогами.

— Цель банальная: убедиться, что наш мэр за свои слова и действия не отвечает, — рассказывает депутат. — Я несколько дней ждал, что после масштабного пожара, в результате которого граждане мучаются от угарных газов, что-то изменится в плане содержания, охраны полигона. Не поменялось ничего: дыры в заборах на тех же местах, охраны никакой, по свалке гуляют посторонние в тех же количествах. Заходи с любой стороны и делай, что хочешь. Полтора часа там были, на нас обратили внимание только после того, как мы помахали охранникам на КПП.

Что касается неофициальности визита, то, по словам Украинцева, это было сделано, чтобы исключить возможные «показательные выступления» со стороны сотрудников полигона и представителей муниципальной власти.

— Любой официальный визит официального лица — это церемониальная вещь, к которой, как правило, готовятся, делают все напоказ, — говорит собеседник редакции. — Реальной картины официальный визит, к сожалению, не дает. Поэтому для меня было важно посмотреть, что там на самом деле происходит.

Что касается ситуации с претензиями политиков из «красного» и «зеленого» лагерей друг к другу, то здесь необходимо пояснить несколько моментов.

Во-первых, взаимная «любовь» команд «красного мэра» и «зеленого депутата», которого поддерживает ГК «Стрижи», началась не с избранием текущего созыва горсовета Новосибирска, а гораздо раньше, как минимум, в ходе выборной кампании. Напомним, что на выборах в Заксобрание области в Заельцовском районе друг другу противостояли собственник «Стрижей» Илья Поляков и бывший на тот момент советником мэра Андрей Жирнов. Список КПРФ также представляли приближенные к мэру персоны: еще один его советник Иван Конобеев и вице-мэр Артем Скатов. В ходе кампании были выявлены, в частности, факты использования спойлера, выдвинутого штабом Жирнова против Полякова, о чем сам спойлер впоследствии заявил новосибирским СМИ. Параллельно шли судебные процессы по иску Полякова к Локтю о защите деловой репутации после того, как мэр в прямом радиоэфире обвинил ГК «Стрижи» в недоделках при сдаче социального объекта в эксплуатацию, хотя подрядчиком выступала совсем другая организация.

После выборов противостояние продолжилось, и, по сути, ни одна сессия горсовета не проходила без пикировок, зачастую на грани фола, между Анатолием Локтем и Игорем Украинцевым. Инициированную депутатом процедуру сбора подписей против мэра можно считать, скорее, логическим продолжением всей этой истории.

Во-вторых, что касается сити-менеджеров, то в телеграм-каналах периодически появляются сообщения о грядущей смене избираемого градоначальника на назначаемого.

— В Новосибирске продолжается подбор сити-менеджера, который сменил бы мэра Анатолия Локтя, готового оставить пост осенью 2021 года, — сообщает, например, один из федеральных телеграм-каналов.

По информации авторов канала, одна из кандидатур на этот пост сейчас проходит неофициальное согласование в московских кабинетах федеральных властных структур.

Пока же подобные сообщения «зеленого света» не получают, оставаясь, что называется, на совести их авторов. В списке кандидатур, которых прочат на мост сити-менеджера Новосибирска, назывались фамилии председателя горсовета Дмитрия Асанцева, первого вице-мэра Бориса Буреева, председателя комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти Андрея Гудовского, гендиректора АО «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александра Зырянова, председателя комиссии горсовета по городскому хозяйству Игоря Кудина и министра региональной политики Игоря Яковлева.

Напомним, что упомянутые ранее Игорь Украинцев («Зеленые») и Андрей Жирнов (КПРФ) являются кандидатами в депутаты Госдумы по округу №135. Также в выборах по данному округу принимают участие Олег Иванинский («Единая Россия»), Наталья Пинигина («Новые люди»), Константин Антонов («Родина»), Денис Родин («Справедливая Россия»).