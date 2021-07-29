Рекламодателям

«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

  • 29/07/2021, 14:30
Автор:
Новости Новосибирска
Новое в истории заклятой дружбы команд Анатолия Локтя и Игоря Украинцева.

В Новосибирском реготделении КПРФ прокомментировали инициативу депутатов горсовета Игоря Украинцева («Зеленые», в горсовете работает как независимый) и Заксобрания Дарьи Карасевой («Новые люди») по отзыву Анатолия Локтя с поста мэра Новосибирска. По мнению коммунистов, их действия можно охарактеризовать как попытку организации в городе «Сибирский майдан».

— Политической торпедой этой кампании выступает группа компаний «Стрижи» и несколько контролируемых депутатов-марионеток, рупором — сайт «Сибкрай», политической ширмой — пара «зеленых» партий-спойлеров, — говорится в заявлении коммунистов на сайте реготделения партии. — Они хотят взорвать политическую ситуацию в регионе накануне выборов в Госдуму, устроить в областном центре «Сибирский майдан». Новосибирский обком КПРФ предупреждает, что вся ответственность за последствия раскачивания политической ситуации ложится на инициаторов. Игра с огнем в условиях крайней усталости и раздражения людей от последствий антинародной политики может вылиться в настоящий народный протест. И направлен он будет против инициаторов и исполнителей этой политики.

Как напоминают в КПРФ, история атак на мэра началась с избранием нового созыва горсовета Новосибирска в сентябре прошлого года.

— С первой сессии вновь избранного горсовета мэр-коммунист подвергается хамским нападкам и оскорблениям, сессии горсовета пытаются превратить в политический фарс, — сообщается в заявлении. — Цель этих действий озвучил один из депутатов, сменивший несколько партий, а ныне представляющий группу кампаний «Стрижи»: чтобы через полтора года Локтя не было в кресле мэра. Силы, стоящие за этой группировкой, не скрывают своих планов — отправить в отставку мэра-коммуниста, отменить прямые выборы мэра и назначить управляемого сити-менеджера, чтобы взять под контроль распределение земли и других городских ресурсов.

Помимо «Майдана» «красные» вменяют «зеленым» и возможную диверсию, факт которой, как считают в реготделении КПРФ, подтверждается неофициальным появлением Игоря Украинцева на территории Левобережной свалки.

— Цели и мотивы Украинцева, тайком проникшего на полигон, неясны, — сообщается на официальном сайте областного отделения партии.

Как сообщил в комментарии Infopro54 Игорь Украинцев, мотивы посещения полигона им и его помощниками из общественной организации «Зеленый патруль» гораздо более прозаичны, нежели диверсии с поджогами.

— Цель банальная: убедиться, что наш мэр за свои слова и действия не отвечает, — рассказывает депутат. — Я несколько дней ждал, что после масштабного пожара, в результате которого граждане мучаются от угарных газов, что-то изменится в плане содержания, охраны полигона. Не поменялось ничего: дыры в заборах на тех же местах, охраны никакой, по свалке гуляют посторонние в тех же количествах. Заходи с любой стороны и делай, что хочешь. Полтора часа там были, на нас обратили внимание только после того, как мы помахали охранникам на КПП.

Что касается неофициальности визита, то, по словам Украинцева, это было сделано, чтобы исключить возможные «показательные выступления» со стороны сотрудников полигона и представителей муниципальной власти.

— Любой официальный визит официального лица — это церемониальная вещь, к которой, как правило, готовятся, делают все напоказ, — говорит собеседник редакции. — Реальной картины официальный визит, к сожалению, не дает. Поэтому для меня было важно посмотреть, что там на самом деле происходит.

Что касается ситуации с претензиями политиков из «красного» и «зеленого» лагерей друг к другу, то здесь необходимо пояснить несколько моментов.

Во-первых, взаимная «любовь» команд «красного мэра» и «зеленого депутата», которого поддерживает ГК «Стрижи», началась не с избранием текущего созыва горсовета Новосибирска, а гораздо раньше, как минимум, в ходе выборной кампании. Напомним, что на выборах в Заксобрание области в Заельцовском районе друг другу противостояли собственник «Стрижей» Илья Поляков и бывший на тот момент советником мэра Андрей Жирнов. Список КПРФ также представляли приближенные к мэру персоны: еще один его советник Иван Конобеев и вице-мэр Артем Скатов. В ходе кампании были выявлены, в частности, факты использования спойлера, выдвинутого штабом Жирнова против Полякова, о чем сам спойлер впоследствии заявил новосибирским СМИ. Параллельно шли судебные процессы по иску Полякова к Локтю о защите деловой репутации после того, как мэр в прямом радиоэфире обвинил ГК «Стрижи» в недоделках при сдаче социального объекта в эксплуатацию, хотя подрядчиком выступала совсем другая организация.

После выборов противостояние продолжилось, и, по сути, ни одна сессия горсовета не проходила без пикировок, зачастую на грани фола, между Анатолием Локтем и Игорем Украинцевым. Инициированную депутатом процедуру сбора подписей против мэра можно считать, скорее, логическим продолжением всей этой истории.

Во-вторых, что касается сити-менеджеров, то в телеграм-каналах периодически появляются сообщения о грядущей смене избираемого градоначальника на назначаемого.

— В Новосибирске продолжается подбор сити-менеджера, который сменил бы мэра Анатолия Локтя, готового оставить пост осенью 2021 года, — сообщает, например, один из федеральных телеграм-каналов.

 По информации авторов канала, одна из кандидатур на этот пост сейчас проходит неофициальное согласование в московских кабинетах федеральных властных структур.

Пока же подобные сообщения «зеленого света» не получают, оставаясь, что называется, на совести их авторов. В списке кандидатур, которых прочат на мост сити-менеджера Новосибирска, назывались фамилии председателя горсовета Дмитрия Асанцева, первого вице-мэра Бориса Буреева, председателя комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти Андрея Гудовского, гендиректора АО «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александра Зырянова, председателя комиссии горсовета по городскому хозяйству Игоря Кудина и министра региональной политики Игоря Яковлева.

Напомним, что упомянутые ранее Игорь Украинцев («Зеленые») и Андрей Жирнов (КПРФ) являются кандидатами в депутаты Госдумы по округу №135. Также в выборах по данному округу принимают участие Олег Иванинский («Единая Россия»), Наталья Пинигина («Новые люди»), Константин Антонов («Родина»), Денис Родин («Справедливая Россия»).

Фото автора

771

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика полигон КПРФ. Игорь Украинцев зеленые Анатолий Локоть «Стрижи»


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

23/07/2021, 12:36

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

29/07/2021, 16:26

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

29/07/2021, 15:30

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

29/07/2021, 13:36

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

29/07/2021, 13:30
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11
Новости компаний

Банк «Открытие»: ставки по ипотеке в России возвращаются на доковидный уровень

29/07/2021, 14:04

У вас осталось 35 дней: успейте запрыгнуть в последний вагон лета

29/07/2021, 10:53

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по итогам 1 полугодия

29/07/2021, 10:13

«Сибантрацит» выпустил 150 тысяч мальков рыб в реки Западной Сибири

29/07/2021, 09:13

ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов

28/07/2021, 14:00

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Внешнеторговый оборот Новосибирской области вырос на 11,5%

Область хочет привлечь в регион федеральные деньги через промышленников

Реакция новосибирского рынка труда на обязательную вакцинацию сотрудников

В ТОСЭР «Линево» запустят производство косметики и лекарств

В Новосибирской области увеличат количество «коронавирусных» рейдов

Финансы

Новости Новосибирска

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Политика

Новости Новосибирска

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Почему на выборах в Госдуму отменили общедоступную трансляцию с участков?

Недвижимость

Недвижимость

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости компаний

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Авто

Новости Новосибирска

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Туризм

Новости туризма

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Мостовая концессия позволит обновить городские инженерные сети

Аналитика МТС: новосибирцы теперь предпочитают смартфоны подороже

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска