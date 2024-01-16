На озере Карачи в 2024 году сдадут культурно-досуговый центр

В этом году будет запущен культурно-досуговый центр в курортном поселке Озеро-Карачи Чановского района. Его площадь составит более 5 тысяч кв метров. Подрядчиком является ООО «Гранит».

— Сейчас строители обустраивают вместительный зал на почти 300 мест, помещения для артистов, декораций, реквизита и аппаратуры, костюмерные. В здании также будет находиться библиотека с читальным залом, кабинеты для индивидуальных занятий, —пояснил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, в настоящее время идет внутренняя отделка помещений, весной будет проведено благоустройство прилегающей территории и объект будет сдан в эксплуатацию. Напомним, ранее планировалось, что центр будет запущен в 2025 году.

Озеро-Карачинский сельсовет объединяет 4 населенных пункта: курортный поселок Озеро-Карачи, деревню Белехта, поселки Кирзавод и Новояркуль. В сельсовете проживает почти 2,8 тысяч человек.

В 2023 году в рамках госпрограммы «Культура Новосибирской области» дом культуры был сдан в Карасуке. Сейчас в области идет работа по 11 объектам — домам культуры, музеям, детским школам искусств.

Напомним, в Чановском районе с 2013 года создается «Озерный кластер».