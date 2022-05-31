Появились первые возможные преемники на округ экс-депутата Заксобрания Олега Иванинского

На предстоящих довыборах Заксобрания по округу №4 (Барабинский и Здавинский районы) реготделение КПРФ, вероятнее всего, представит экс-депутат прошлого созыва Сергей Зарембо. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил источник в областном партийном руководстве. Однако, по словам собеседника редакции, естественно, последнее слово — за областной конференцией, которой будет предшествовать ряд необходимых по закону процедур.

Что касается основных оппонентов коммунистов — единороссов — то, по информации реготделения партии, лидером предварительного голосования стал экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов, в прошлом году на выборах в Госдуму представлявший КПРФ по округу №137.

— Новоселов предатель, его будем «мочить», — говорит собеседник редакции из компартии.

Настороженно пока относятся к Новоселову и в стане единороссов. Об этом в комментарии редакции сообщил первый замсекретаря реготделения партии, первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, по словам которого партийцы еще только присматриваются к потенциальному кандидату.

— Понятно, что кто-то будет за, кто-то будет против, памятуя политическую жизнь и прошлое Новоселова, — рассуждает Панферов. — Это, безусловно, будет выноситься на конференцию, обсуждаться на президиуме партии. Все зависит не только от партийности, а насколько кандидат будет убедителен. Сейчас в партии наблюдают (за Новоселовым. — Ред.). Часть партийцев, которая связана с Первомайским районом, помнит, как все было. Часть, которая его не знает, относится к нему достаточно нейтрально. Но большей частью отношение спокойное. Я только не могу понять: если будут вопросы на той же самой конференции, как он на них отвечать будет, но это уже его дело.

Собеседник редакции не исключает, несмотря на результаты предварительного голосования, что помимо Новоселова, на голосование будет выдвинут альтернативный кандидат. Однако персоналии пока не называет.

Что касается довыборов на территории округа №10 (Коченевский и Чулымский районы), то там, по словам собеседников издания из обеих партий, еще предстоит определиться с кандидатурами.

Напомним, что довыборы в Заксобрание по округам №4 и №10 должны состояться в сентябре 2022 года. Первый стал вакантным после избрания Олега Иванинского депутатом Госдумы, второй — после сложения полномочий Валентином Сичкаревым, по уголовному делу признанным судом виновным.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, точная дата выборов будет назначена в конце первой декады июня.

Ранее редакция сообщала, что немногие победители праймериз «Единой России» в 2020 году в итоге пошли кандидатами от партии на выборы в региональный парламент.