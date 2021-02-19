Кражи из торговых объектов провоцируют сами собственники

В большинстве торговых организаций Новосибирской области и Новосибирска отсутствуют элементарные меры безопасности для работников и для продаваемых товаров, что делает их привлекательными для преступников, особенно воров. А ставшие жертвами злоумышленников коммерсанты зачастую оказываются не в состоянии обеспечить хоть какое-то содействие следствию.

— Объекты не оснащены видеонаблюдением, — рассказывает руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков. — Отсутствуют кнопки экстренного вызова либо полиции, либо частных охранных структур, отсутствует физическая охрана. Отсутствуют приборы по определению подлинности купюр. Хочу обратиться к владельцам торговых объектов, чтобы сделали все возможное для обеспечения безопасности работников, самих объектов и личной собственности. Без этого нам достаточно сложно спустя какое-то время раскрывать преступления по заявлению собственников торговых объектов, которые нам поступают.

По словам главы ведомства, наибольшее предпочтение злоумышленники отдают магазинам продуктов питания, техники и ряда других товаров.

— Нам удалось достичь снижения преступлений в общественных местах, но все же моя задача, как руководителя, и задача личного состава — сделать все возможное, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, — заявляет Кульков. — Мы с правительством и заксобранием региона, мэрией Новосибирска работаем над системой «Безопасный город». В связи с этим хотел бы еще раз обратить внимание на рост количества преступлений, которые совершаются в торговых объектах. Их руководителям, повторю, следует задуматься и не быть беспечными относительно безопасности в своих торговых организациях.

Напомним, что рост магазинных краж, причем с участием несовершеннолетних отмечен в 2020 году и на территории самого областного центра. Об этом руководитель городского управления МВД Юрий Горчаков сообщал в своем докладе на сессии горсовета Новосибирска.