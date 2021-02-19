Взносы на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний могут снизить

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, снижающий взносы на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний с 8% до 6%.
Изменения вносятся в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Как отмечается в пояснительной записке, для IT-отрасли законодательством на период с 2011 по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8%.
— Законопроектом предлагается по аналогии с Федеральным законом № 265-ФЗ для указанных организаций установить, начиная с 2021 года, бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, — говорится в пояснительной записке.
Такой же тариф предлагается установить для разработчиков изделий радиоэлектронной продукции (компьютерное, оптическое оборудование).
— При этом право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат организации, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России, — говорится в документе.
Фото: pixabay.com, автор- AlfredMuller
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