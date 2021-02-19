Взносы на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний могут снизить

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, снижающий взносы на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний с 8% до 6%.

Изменения вносятся в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Как отмечается в пояснительной записке, для IT-отрасли законодательством на период с 2011 по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8%.

— Законопроектом предлагается по аналогии с Федеральным законом № 265-ФЗ для указанных организаций установить, начиная с 2021 года, бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, — говорится в пояснительной записке.

Такой же тариф предлагается установить для разработчиков изделий радиоэлектронной продукции (компьютерное, оптическое оборудование).