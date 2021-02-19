Продажа части сквера на Демакова спасет его от жилой застройки

В июне департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска начнет работы по благоустройству территории сквера на улице Демакова в Советском районе. Часть благоустроительных работ со строительством в сквере молодежного досугового центра возьмет на себя частный инвестор — ООО «Городок». Иных финансовых возможностей для развития данной территории в качестве рекреационной зоны, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в настоящее время нет.

— Сегодня у нас есть дизайн-проект, который дважды обсуждался в рамках участка в 2,5 га, — сообщил мэр в рамках еженедельной пресс-конференции. — Весь вопрос: когда реализовать этот проект? Если ждать бюджетных вливаний, то это может растянуться на неопределенный срок. Было принято решение: привлечь деньги частного инвестора. Для этого участок был внесен в план приватизации, определена сумма в более 154 млн рублей. Я слышу, что можно было удвоить цену, утроить. Мы же знаем, что инвестор, заплатив деньги, сделает все, чтобы их вернуть. А это невозможно без того, чтобы не построить там жилой дом. Разве жителям нужны жилые постройки? Поэтому речь идет о создании досугового центра, который тоже необходим.

По словам мэра, часть средств инвестора планируется направить на разработку проектно-сметной документации по реконструкции еще одного значимого для жителей района объекта — ДК «Академия».

Ранее вопрос о судьбе сквера неоднократно поднимали депутаты горсовета, избранные от Советского района, для которых известие о реализации половины сквера по столь скромной цене стало «сюрпризом», полученным перед сессией горсовета 17 февраля.

— За день до сессии узнал два события, крайне острых для моего округа, за которые Локоть, а прицепом — и наша партия, получают негатив, — сообщил в комментарии редакции депутат от фракции КПРФ Виктор Стрельников. — Жигульский (Начальник ДЗИО мэрии. — Ред.) продал без аукциона часть сквера по заниженной цене. Второе: Кондратьев (Заместитель мэра. — Ред.) вновь покрасил в проекте генплана лес между Щ и Нижней Ельцовкой в зону застройки. На фракции я задал эти вопросы, Локоть смотрел в глаза и врал, не сказал, что зеленые территории «слиты». Это вопрос принципиальный: в панельках Академа не живут олигархи. Рабочих и ученых лишают права на отдых и нормальную экологию.

Стоит отметить, что Виктор Стрельников оказался единственным депутатом-коммунистом, проголосовавшим на сессии против утверждения отчета мэра.

— С фракцией момент был согласован, — говорит собеседник издания. — Решения о едином голосовании «за» мы не принимали. Никогда не нарушал фракционной дисциплины и не планирую.

Поворот в судьбе будущего сквера стал неожиданностью и для независимого депутата Натальи Пинус.

— На последних публичных слушаниях по генплану нам отвечали, что пускай останется в ОД, это не мешает строительству сквера, — сообщила депутат в соцсети по дороге на сессию. — И вот я узнаю, что сквер теперь, оказывается, является частной собственностью. Он был передан АО «Новосибирское агентство инновационного развития» (учредитель — мэрия Новосибирска), которое имеет право продавать свое имущество без конкурсных процедур, что и было сделано в декабре, о чем мне сейчас сообщил Георгий Викторович Жигульский. Теперь это собственность ООО «Городок».

Напомним, что ранее, по результатам голосования, организованного мэрией Новосибирска и правительством Новосибирской области на портале «Электронная демократия», предполагалось в 2020 году строительство сквера на земельном участке площадью 2,5 га в зоне озеленения (Р–2), разрешенное использование участка — парки. Стоимость работ ориентировочно составляла 70-80 млн рублей. Выполнение работ предполагалось за счет средств после продажи бетонных площадок.