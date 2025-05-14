Креативная реклама на улицах Новосибирска напомнит о правилах езды на самокатах

В Новосибирске стартовала кампания социальной рекламы от сервиса МТС Юрент, цель которой – актуализировать знания пользователей электросамокатов о дорожных правилах. Разработчики, черпая вдохновение в визуальных решениях советских агитационных постеров и оп-арта с его оптическими обманами, создали серию броских иллюстраций, остроумно окрестив свой стиль «Псиоп-арт».

Рекламные материалы, размещенные в городе, акцентируют внимание на ключевых моментах: возрастном цензе для арендаторов (18+), приоритете пешеходов, недопустимости перевозки попутчиков, строгом запрете на управление самокатом в состоянии опьянения и необходимости корректной парковки.

— Мы стремились соединить эстетику советских плакатов с приемами оп-арта, чтобы добиться максимального вовлечения аудитории. Не стоит опасаться, методы манипуляции сознанием через визуальные образы пока нам не подвластны. Однако мы разработали уникальные оптические иллюзии для каждого плаката, чтобы побудить самокатчиков к небольшой остановке и размышлению. Важно помнить, что последствия нарушений вполне реальны! – поделились художники-авторы плакатов. — Наша задача – сделать социальную рекламу не только информативной, но и запоминающейся. Оптические иллюзии привлекают внимание и стимулируют к обдумыванию правил. Безопасность – это не нечто абстрактное, а итог наших повседневных поступков, – подчеркивает пресс-служба МТС Юрент.

Общий посыл кампании – призыв к внимательности и ответственности всех участников дорожного движения, с акцентом на том, что соблюдение ПДД является основой безопасного и комфортного передвижения по городу.