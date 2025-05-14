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Руководителей службы судебных приставов Искитима заключили под стражу за взятки

  • 14/05/2025, 12:15
Руководителей службы судебных приставов Искитима заключили под стражу за взятки
Соучастников резонансного дела подозревают в подделке документов

УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУ МВД России выявили коррупционный сговор на территории региона. 13 мая в Искитиме силовики задержали двоих руководителей Федеральной службы судебных приставов, подозреваемых в совершении должностных и коррупционных преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России.

Следствие установило, что на протяжение двух лет судебные приставы из Искитимского района прекращали исполнительные производства за денежное вознаграждение от самих должников. Проворачивать коррупционные схемы удавалось с помощью поддельных документов, которые для них изготавливал местный житель при пособничестве еще одного, на тот момент уже бывшего, сотрудника ОФССП.

— За денежные вознаграждения от должников задержанные систематически прекращали исполнительные производства на основании поддельных актов совершения исполнительных действий и определений судов об отмене судебных приказов, — уточнили в пресс-службе.

В результате четко выстроенной коррупционной схемы был нанесен материальный ущерб Федеральной налоговой службе России, а также банкам с государственным участием в сумме не взысканных задолженностей. Сумма ущерба уточняется.

В отношении двоих руководителей ОФССП возбуждены уголовные дела сразу по двум эпизодам: за получение взятки, в том числе в виде мобильного телефона марки «Айфон 15 про Макс», и за превышение должностных полномочий. На бывшего сотрудника ОФССП завели уголовное дело за посредничество в даче взятки. В отношении остальных участников коррупционной схемы проводятся следственные действия по факту подделки документов. Двух основных фигуранток дела заключили под стражу на 48 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновнику Росприроднадзора предъявили иск на 480 млн рублей в Новосибирске. 

Фото пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : коррупция в Новосибирской области


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