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Кредит наличными банка «Открытие» вновь назван одним из самых выгодных на рынке

  • 26/11/2021, 14:13
Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по кредиту наличными в октябре 2021 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». А с ноября клиенты «Открытия» могут получить необходимую сумму на еще более выгодных условиях.

Новости компанийАналитики «Выберу.ру» проанализировали предложения 50 крупнейших банков по объемам розничного кредитования и рассчитали топ-20 наиболее выгодных заемщикам вариантов потребительского кредита. При составлении рейтинга прежде всего рассматривались размер процентной ставки и полная стоимость кредита. В расчет включались сумма ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок. Кроме того, аналитики учитывали надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, необходимость и стоимость личного страхования, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн и набор дополнительных сервисов.

По всем этим параметрам кредит банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке.

С ноября банк «Открытие» предлагает своим заемщикам еще более выгодные условия кредитования – единую ставку 5,9% годовых*. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

«Наш кредит наличными уже не первый раз признаётся одним из лучших на рынке. Мы постоянно совершенствуем условия и делаем кредитный продукт максимально привлекательным для заемщиков. Уверены, что кредит по единой ставке 5,9% годовых позволит нашим клиентам воплотить в жизнь самые заветные мечты», — говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие» (ПАО).

Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : кредит наличными Выберу.ру банки Банк Открытие


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