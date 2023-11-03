Кредитная карта может загнать в долги даже без активации

По словам адвоката, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Кирилла Данилова, кредитная карта — это материальный носитель, который привязан к определенному счету, передает агентство «Прайм». Именно поэтому ее физическое использование не является гарантом того, что на счету не возникнет никакой задолженности, если он служит источником финансирования банковского обслуживания или других банковских продуктов.

Адвокат подчеркнул, что нередки случаи, когда при оформлении разных банковских продуктов клиентам предлагают заодно оформить кредитные карты. При этом в одних случаях это действительно «свободное предложение», то вот в других — навязывание или введение в заблуждение относительно обязанности приобретения услуги.

По традиции, активацией карты является первая операция со вводом ПИН-кода, получение выписки по счету со вводом ПИН-кода, получение информации о состоянии баланса через банкоматы. Но банки могут воспользоваться возможностью устанавить и другие способы и периоды активации, в том числе в момент выдачи самой карты при подписании расписки о получении, предупредил адвокат.

Случаи возникновения задолженности по счету, к которой привязана кредитная карта:

если по условиям договора плата за банковское обслуживание проводится именно с данного счета;

если с этого счета оплачивают допуслуги, например, платную СМС-информацию от банка, подписку на сервисы банка. Когда он пуст, обязательные платежи идут с кредитки;

если есть ваше согласие на погашение возникающих задолженностей по другим счетам с того счета, к которому привязана кредитка.

Чтобы закрыть кредитную карту, сначала погасите долг, если он есть, а затем напишите заявление о расторжении договора и закрытии счета, рекомендует эксперт и советует взять справку об этом, чтобы избежать споров в будущем.

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