Эксперты оценили доплату при переезде из однушки в трешку в Новосибирске

Переехать из «однушки» в «трешку» в новосибирских новостройках можно с доплатой в 4,2 млн рублей. Средняя разница между такими квартирами в городе составляет 86%, говорится в исследовании Яндекс.Недвижимости. В среднем «однушка» в новостройке в Новосибирске стоит 4,8 млн рублей, «трешка» — 9 млн рублей.

Во «вторичке» за такой «обмен» придётся доплатить 3,5 млн рублей. Разница в средней стоимости составляет 81%. В среднем однушка на «вторичке» в Новосибирске стоит 4,3 млн рублей, «трёшка» — 7,8 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что просрочка по ипотеке на новостройки выросла на 15% в Новосибирске.