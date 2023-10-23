Когда можно вводить CVV/CVC код банковской карты

CVV/CVC код находится на обратной стороне банковской карты и представляет собой трехзначный код верификации. Главная задача CVV и CVC-кода — защита от использования карты ворами и мошенниками.
Следует помнить, что CVV/CVC код — это та информация, которая не должна демонстрироваться посторонним. Поэтому проявляйте осторожность и не выкладывайте в открытый доступ лицевую сторону карты, где находится этот код.
CVV/CVC код можно найти в личном кабинете мобильного приложения банка и вводить его необходимо только в случае:
— Оплаты товаров или услуг на проверенных сайтах.
— Переводе денег со счета на счет
— «Привязки» банковской карты в приложениях и сервисах.
При этом попытка привязать карту к маркетплейсам довольно рискованна и может привести к неавторизованным списаниям. Поэтому эксперты советуют использовать отдельную карту для интернет-покупок. Ее можно пополнять по мере необходимости и установить лимиты дневных списаний для снижения риска потерь.
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Фото: freepik.com — freepik
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