Проект благоустройства Инюшенского бора представлен в Новосибирске

Новосибирцев пригласили принять участие в обсуждении проекта благоустройства Инюшенского бора. Обсуждение будет проводиться как в очном формате, так и в онлайн. Об этом говорится в телеграм-канале «Зелёный Новосибирск».

Проектом предусмотрено создание в бору различных смотровых площадок, скамеек, зон отдыха с лежаками, а также различных арт-объектов. Благоустройство планируется провести от улицы Выборной до реки Камышенка. Полностью ознакомится с проектом можно здесь.

Новосибирцев приглашают принять участие в очном обсуждении 8 ноября в НГПУ, а в онлайн формате с проектом можно будет ознакомится с 3 по 17 ноября на портале «Зеленый Новосибирск».

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