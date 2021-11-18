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Кредитная СберКарта: просто, удобно, выгодно

  • 18/11/2021, 16:45
Новости компаний
В жизни много соблазнов, особенно когда видишь хорошие скидки.

Почему Кредитная СберКарта?

Признаюсь честно, у меня нередко возникают ситуации, когда очень хочется что-то купить. И это желание разбивается о прозу жизни, как назло денег не хватает. Что же делать в этом случае? Занять — не вариант, ждать до зарплаты — пройдут акции, а предложение нужно ловить здесь и сейчас…

Лично я нашла для себя очень удачный выход — Кредитная СберКарта. Это банковская карта, которая предназначена не только для непредвиденных ситуаций, но и ежедневного использования. Практика показывает, что это отличная возможность совместить два желания — хочу и могу. Главное — обращать внимание на беспроцентный период (его еще называют льготный или грейс-период), чтобы вовремя вернуть сумму на счет и не платить банку проценты. Кроме того, ежемесячно на счет нужно вносить минимальный платеж, составляющий 3% от суммы задолженности.

В чем преимущества Кредитной СберКарты перед картами иных банков?

В мире существует множество банков, которые предоставляют свои услуги. Однако я остановилась именно на Сбербанке. Наверняка вы спросите, почему я приняла такое решение? Ответ прост — Кредитная СберКарта обладает массой достоинств:

  • бесплатное обслуживание;
  • получение бесплатных СМС-оповещений по операциям, совершенным по карте;
  • процентная ставка известна заранее, еще до одобрения карты;
  • понятный беспроцентный период: месяц тратишь — три платишь. Всю задолженность, накопленную в течение месяца, можно без процентов вернуть в течение последующих трех.
  • У карты совершенно прозрачная система напоминаний о платежах и задолженности — забыть о внесении платежа просто невозможно, как и пропустить дату окончания беспроцентного периода — она будет обозначена в мобильном приложении.
  • В отличие от Сбербанка, кредитные карты других банков не имеют такого комплекса преимуществ. Наиболее частые пробелы других кредиток: платное обслуживание, более короткий и непонятно устроенный грейс-период (иногда бывает, что на погашение задолженности, копившейся три месяца, дается один день), непрозрачная процентная ставка, которую клиент узнает только после одобрения карты.

А еще можно зарабатывать!

Мало кто знает, но кредитную карту можно использовать и для заработка. Изначально я, как и многие, думала, что это нереально, пока не узнала, как это можно сделать. Оказывается, ничего сложного нет.

Чтобы зарабатывать на Кредитной СберКарте, нужно все платежи осуществлять с помощью кредитки, а зарплату хранить на накопительном счете. Так у меня автоматически появится пассивный доход. Непонятно? Объясняю…

Грейс-период в Сбербанке (ПАО) составляет три месяца, в течение которых я не плачу проценты за использование займа. Я расплачиваюсь кредиткой за покупку товаров, а зарплата лежит на накопительном счете. В конце трехмесячного периода я перевожу деньги с накопительного счета на кредитку и погашаю задолженность. А на накопительном счете остаются проценты, которые удалось капитализировать за этот период.

Кстати, если говорить о покупках, то во многих магазинах, расплачиваясь Кредитной СберКартой, я получаю кэшбек. То есть еще одна выгода!

Добавят бонусы

Кредитная СберКарта участвует в уровнях программы лояльности «СберСпасибо». Чем больше ты тратишь по карте, тем выше уровень привилегий. Математика проста. Чем больше я пользуюсь картой, тем больше бонусов «Спасибо» я получу. Эти «плюшки» можно потом обменять в банке по курсу или рассчитаться за покупки в сети партнеров банка. Сбербанк сотрудничает с более чем 75000 торговых точек, которые предоставляют бонусы и кэшбеки за использование услуг. Но перед тем, как обратиться за «плюшками», необходимо зарегистрироваться в программе лояльности.

Еще один интересный бонус — карта дает право на сниженную процентную ставку на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в «СберМегаМаркете».

Как получить Кредитную СберКарту?

Кстати, я получала кредитку Сбера в офисе банка, но сейчас это легко можно сделать в онлайн-режиме.

При оформлении карты онлайн нет необходимости ждать, пока выдадут «пластик» на руки. Использовать ее можно сразу же, с помощью мобильного приложения.

Чтобы стать владельцем Кредитной СберКарты, я предоставила лишь паспорт гражданина Российской Федерации. Само оформление заняло две минуты. Еще несколько дней потребовались на то, чтобы карту доставили в ближайшее ко мне отделение банка. Где-то спустя неделю я забрала свою кредитку, которой пользуют уже несколько лет. Кроме того, карта у меня есть и в виртуальном варианте — она привязывается к телефону через сервисы типа Apple Pay в мобильном приложении. Это тоже удобно. Если карту ты можешь забыть дома, то смартфон точно будет всегда под рукой.

Фото: pixabay.com,  пресс-службы банка

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область

Теги : финансы СберКарта кредиты банки


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