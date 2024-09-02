Кредитные организации активно противодействуют мошенникам

В преддверии ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал, что теперь кредитная организация способна зафиксировать, если злоумышленники войдут в онлайн-банк и начнут совершать нетипичные для конкретного клиента действия. В таком случае сервис мгновенно завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. При этом останется доступным просмотр продуктов, а финансовые операции будут заблокированы.

Отмечается, что восстановить полный доступ можно будет, когда банк проверит, что счету клиента ничего не угрожает.

В пресс-службе банка сообщили, что режим ограниченного доступа в ВТБ Онлайн с октября начнет работать полноценно для ряда рисковых операций.

— По итогам первого полугодия 2024 года банк обнаружил более шести млн подозрительных операций и сохранил 4,8 млрд рублей клиентских денег, которые мошенники пытались похитить. Режим ограниченного доступа позволит уберечь деньги и остановить неоднозначные действия в ВТБ Онлайн, которые потенциально могут исходить не от клиента, а от мошенников, — подчеркнул топ-менеджер.

Кроме того, продолжает расти число атак на компании.