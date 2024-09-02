Щуку с золотым кольцом внутри поймал рыбак в озере под Новосибирском

Житель Новосибирской области поймал поистине золотую рыбку в одном из озер Тогучинского района. Рыбак порадовался двухкилограммовой добыче и был действительно приятно удивлен содержимому щуки — в ее желудке он обнаружил золотое украшение.

— Рыбачу с детства, но подобное со мной произошло впервые. Когда в желудке щуки нащупал твердый предмет, решил, что это маленькая рыбешка, на которых она часто охотится. Оказалось, это золотое кольцо 583–й пробы. Думаю, оно пролежало на дне озера много лет, прежде чем оказаться в желудке щуки, — рассказал Олег журналисту Тогучинской газеты

По словам сибиряка, находку в качестве талисмана он теперь будет брать с собой на каждую рыбалку.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска поймал в Оби гигантскую щуку весом в 10 килограммов.