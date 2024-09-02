Дожди и похолодание в первую неделю сентября ждут жителей Новосибирска

В первую неделю сентября в Новосибирске и области ожидается пасмурная и дождливая погода. Также в регионе будет наблюдаться существенное понижение температуры воздуха.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в дневные часы столбики термометров не превысят 14-градусной плюсовой отметки. Ночью же температура воздуха составит +8…+10 градусов.
Самым холодным днем станет понедельник: в ночь на 2 сентября уличные термометры показывали от +7 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +11.
Дожди будут идти всю неделю с разной интенсивностью.
По данным метеосервиса, в четверг, 5 сентября ожидается дождь с грозой, а в пятницу регион накроет ливень. В ближайшие выходные в регионе сохранится поистине осенняя погода.
Сегодня, 2 сентября, православные вспоминают библейского пророка Самуила. По другому этот день называют Самуилом Свекольником, Самойловым днем, Свекольницей. Согласно народным приметам, 2 сентября можно узнать, какой будет предстоящая зима.
Если на Самуила Свекольника нет заморозков, то и весь сентябрь не будет.
Если в лесу мало грибов — зимой будет много снега.
Если начало сентября жаркое и сухое — зима будет очень морозной.
Много рябины поспело — осенью будут часто идти дожди, а зима будет и снежной, и холодной.
Если на Самуила идет дождь — осень будет дождливой, а зима мягкой.
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