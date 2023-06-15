Кредитные организации создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

ВТБ с 1 июля в рамках интеграции банка «Открытие» запускает новый цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса. Цифровая платформа будет доступна 1,3 млн клиентов СМБ группы ВТБ и новым пользователям. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Новая цифровая платформа объединит более 60 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков. Клиенты группы ВТБ смогут продолжать пользоваться привычными сервисами в удобных им форматах: в интернет-банке и в мобильном приложении. Кроме того, им станут доступны специальные продуктовые предложения и расширенная пакетная линейка.

«Мы провели большую работу по подготовке ИТ-систем и продуктовой линейки, чтобы предложить каждому клиенту ВТБ и «Открытия» лучший набор привычных сервисов и предоставить новые преимущества от интеграции. Новая платформа объединяет инструменты, которые помогут предпринимателям улучшить качество бизнес-процессов, а банку − гибко реагировать на потребности пользователей. Уже в июле этого года новые клиенты группы в отдельных регионах в пилотном режиме смогут подключиться к платформе, а до конца текущего года мы предложим перейти на платформу действующим клиентам «Открытия» и ВТБ. Уверен, что современные, полностью отечественные ИТ-решения, наш опыт крупных интеграционных проектов и профессиональная экспертиза команд по обслуживанию среднего и малого бизнеса ВТБ и «Открытия» обеспечат комфортный клиентский опыт», − отметил Денис Бортников.

Для перехода на новую платформу клиентов ВТБ и «Открытия» реализован полностью цифровой путь. Клиент получит предложение по переходу на новую платформу в своей системе дистанционного банковского обслуживания. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в автоматическом режиме.

«Банк «Открытие» имеет большой опыт работы с предпринимателями и всегда стремится предоставить максимальный уровень сервиса. Новая цифровая платформа позволит сохранить все лучшее, что банк сделал для клиентов за эти годы. Для нас важно, чтобы средний и малый бизнес, привыкший работать с «Открытием», также легко начал пользоваться платформой и увидел реальную пользу от интеграции. Именно такого результата мы ждём от использования лучших практик двух банков», – прокомментировал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

Клиенты «Открытия» смогут выбрать любой пакет услуг из новой расширенной линейки РКО и дополнительных опций. Им, в частности, будут доступны полностью бесплатные переводы со счетов ИП на свои счета физлиц и обратно, а также самый широкий на рынке перечень операций перевода средств от юридических лиц на физических лиц без дополнительной платы. В пакеты включены бизнес-карты, бесплатный выпуск КЭП, пробный период электронного документооборота, нефинансовые сервисы и другие решения для бизнеса.

ВТБ – один из лидеров на рынке банковского обслуживания среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель банка в этом сегменте с начала 2023 года увеличился на 12,8% и превысил 2,2 трлн рублей. Портфель привлеченных средств показал рост на 10,5% и превысил 2,5 трлн рублей. Банк обслуживает более 1 млн предпринимателей и компаний СМБ.