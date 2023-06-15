Новосибирская область заняла 7 место в России по частоте страховых случаев по ОСАГО

Согласно статистике Российского Союза Автостраховщиков (РСА), частота страховых случаев в Новосибирской области составляет 6,4%. По этому показателю регион находится на 7 месте рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба РСА. В рейтинг высокой аварийности также попали такие регионы Сибири как: Республика Тыва (6,5%), Томская область (5,6%), Красноярский край (5,3%), Иркутская область (5,2%).

Отмечается, что частота страховых случаев по ОСАГО за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в регионах России остаётся примерно на том же уровне, что и ранее, и равняется 5%.

—По сравнению с периодом с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года частота страховых случаев по ОСАГО в России снизилась на 0,07 п.п.. Пусть это небольшая величина, но это дает нам надежду, что по итогам года мы увидим цифру меньше, чем сейчас и что тренд снижения аварийности продолжится. Мы видим, что в некоторых регионах остается проблема и частота страховых случаев по ОСАГО там выше более чем в два раза, чем в среднем по РФ, — отметил Евгений Уфимцев, президент РСА.

Напомним, что с начала 2023 года в регионе произошло уже сорок семь ДТП с участием лосей и косуль — три из них зафиксированы сегодня ночью в Здвинском районе и в заказнике «Кудряшовский бор». В результате ДТП погибли 33 лося и 22 косули.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минприроды объяснили, кто будет платить за сбитых в ДТП животных.